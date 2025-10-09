Luana Piovani alfineta Virginia Fonseca em novas publicações nas redes sociais

09/10/2025
Escrito por Portal Leo Dias
A atriz Luana Piovani, compartilhou em seu perfil no Instagram algumas publicações de terceiros que criticam a influenciadora Virginia Fonseca, nesta terça-feira (7/10). As publicações, feitas sem comentários extras da atriz, abordam polêmicas envolvendo o nome da apresentadora, desde questões antigas até as mais recentes.

Somando mais de 5,6 milhões de seguidores na rede social, Luana Piovani republicou os materiais em sequência em um único dia. As publicações originais foram criadas por terceiros, incluindo a artista Marianna Armellini e o influenciador Eddy Moraes.

Reprodução Instagram @luapio
Reprodução Instagram @luapio
Reprodução/Instagram/@luapio e @wanessa
Reprodução/Instagram/@luapio e @wanessa
Reprodução: Instagram
Virginia Fonseca posta reflexão após pedido público de desculpas feito por Vini Jr.Reprodução: Instagram

Entre os posts que Piovani compartilhou nos stories, um deles é de Marianna Armellini, que faz uma brincadeira ao se passar por assessora de Virginia Fonseca. No vídeo, a atriz cita algumas das polêmicas mais comentadas da influenciadora, como o desentendimento com Bruna Biancardi e as críticas à sua estreia como rainha de bateria da Grande Rio.

Luana também repostou um vídeo do criador de conteúdo Eddy Moraes, que comenta os rumores sobre a suposta proximidade entre Virginia e o jogador Vini Jr. No material, Moraes sugere que o craque do Real Madrid não assumiria um relacionamento com a influenciadora.

Encerrando a sequência, Piovani ainda publicou um trecho de entrevista em que Virginia nega o uso de anabolizantes e diz que o tom mais grave de sua voz é resultado de um chip hormonal com testosterona. O vídeo traz o contraponto do médico Carlos Eduardo Viterbo, que rebate: “Chip de testo é bomba. Chip da beleza é bomba. Gestrinona é um anabolizante também. Se você usa pra estética, sim, é bomba.”

