Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!

A atriz Luana Piovani voltou a causar polêmica nas redes sociais após reagir de forma agressiva ao contato da repórter Heloísa Cipriano, do portal LeoDias.

A jornalista havia procurado a artista para comentar a condenação por injúria no processo movido por Neymar Jr., quando recebeu como resposta:

“Que emprego de bosta”.

🎙️ Entenda o caso

A jornalista entrou em contato com Luana para ouvi-la a respeito da sentença da Justiça de São Paulo, que condenou a atriz a quatro meses e 15 dias de serviços comunitários por ofensas contra o jogador.

Mesmo explicando que se tratava de um procedimento jornalístico padrão — ouvir todos os lados envolvidos —, a repórter recebeu o comentário ofensivo.

Em seguida, Heloísa respondeu de forma respeitosa e publicou a íntegra de sua mensagem:

“Boa noite, Luana! A matéria foi publicada. Te procurei porque é de praxe no jornalismo ir atrás de todas as fontes. É seu direito não querer se manifestar, tudo bem! Mas peço respeito pelo meu emprego. É com ele que sustento a minha casa. Não sei como tá aí em Portugal, mas aqui já é madrugada rsrs antes de dormir só queria dizer que, se a qualquer momento quiser se manifestar, estou aqui. Abraço”.

⚖️ Condenação recente

Na última quarta-feira (15/10), a Justiça de São Paulo condenou Luana Piovani por injúria qualificada contra Neymar. As declarações feitas por ela nas redes sociais em 2024 foram consideradas ofensivas à honra pessoal e familiar do jogador.

A pena de prisão foi convertida em prestação de serviços comunitários, e a atriz também deverá pagar as custas processuais.

Fonte: Portal LeoDias / Metrópoles / UOL

✍️ Redigido por ContilNet Notícias