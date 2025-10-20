luana-piovani-detona-bianca-andrade:-“deveria-aprender-a-ser-humana”

Luana Piovani voltou a causar polêmica nas redes sociais ao criticar Bianca Andrade. A atriz comentou a fantasia usada pela influenciadora no baile de Halloween promovido pela Sephora no último sábado (18/10), em que Bianca se vestiu como Elke Maravilha.

Nesta segunda-feira (20/10), Luana reagiu a um vídeo em que Bianca explica o motivo da homenagem. “A Elke é um presente, esse legado. Eu queria voltar no tempo e resgatar alguém que fosse muito importante para o nosso país, e a Elke é essa mulher”, disse a empresária.

Nos comentários, Luana não poupou críticas: “Você deveria era querer aprender com a Elke a ser humana, porque pôr a peruca é fácil”.

A resposta da atriz repercutiu nas redes e rendeu críticas ao posicionamento. “Esta Luana quer sempre aparecer”, escreveu um internauta. “Muito amargurada”, comentou outra usuária.