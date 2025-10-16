Luana Piovani é condenada por injúria contra Neymar em processo criminal

A atriz Luana Piovani foi condenada pela Justiça de São Paulo por injúria contra o jogador Neymar Jr., em processo movido pelo atleta após uma série de publicações feitas por ela nas redes sociais em maio e junho de 2024, conforme indicado por fontes do portal LeoDias com acesso ao processo. A sentença, proferida no último dia 15 de outubro de 2025 pela 2ª Vara Criminal da Barra Funda, é assinada pelo juiz Rodrigo César Müller Valente.

Na decisão, o magistrado julgou parcialmente procedente a queixa-crime apresentada por Neymar, absolvendo Piovani do crime de difamação, mas reconhecendo a ocorrência de injúria qualificada pela divulgação dos ataques pela internet. As postagens citadas no processo incluem expressões como: “Como consegue ser tão mau caráter?” e “Ele é um péssimo exemplo como pai e como homem”, dirigidas diretamente ao jogador.

Luana foi condenada a quatro meses e quinze dias de detenção, em regime inicial aberto, sendo que a pena foi substituída por prestação de serviços à comunidade. O trabalho deverá ser realizado em entidade pública ou social, com jornadas semanais de ao menos oito horas, a serem definidas na fase de execução.

A atriz também foi condenada ao pagamento das custas processuais, fixadas em 100 UFESP, conforme determina a Lei Estadual nº 11.608/2003.

Em sua decisão, o juiz Rodrigo Valente entendeu que as publicações ultrapassaram o limite da crítica pública e configuraram ofensa pessoal. Ele destacou que, embora Neymar seja figura pública e sujeito a comentários, as expressões usadas por Piovani tiveram “caráter depreciativo e constrangedor, atingindo sua honra pessoal e familiar”.

O magistrado também registrou que as postagens geraram repercussão generalizada, levando veículos de imprensa e seguidores a replicar os ataques, o que ampliou o dano à imagem do jogador.

Durante o processo, o próprio Neymar afirmou ter se sentido “constrangido em seus relacionamentos familiares e profissionais” após as falas da atriz. Testemunhas ligadas à empresa NR Esportes, que gerencia a carreira do jogador, confirmaram que as declarações tiveram ampla repercussão negativa.

A defesa de Piovani, por sua vez, sustentou que suas manifestações representavam crítica política ao posicionamento do atleta sobre temas públicos, como a “PEC das Praias”, e que não houve intenção de ofensa pessoal.

O argumento não foi acatado integralmente. O juiz entendeu que parte das falas relacionadas à privatização das praias possuía caráter opinativo, mas que as mensagens sobre a vida pessoal e familiar de Neymar extrapolaram os limites da liberdade de expressão.

O portal LeoDias entrou em contato com Luana Piovani, que preferiu não se manifestar.

O processo tramita sob segredo de Justiça.