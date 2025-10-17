Luana Piovani é condenada por injúria em processo movido por Neymar

A atriz Luana Piovani foi condenada pela Justiça de São Paulo por injúria qualificada contra o jogador Neymar Jr., após publicações feitas nas redes sociais em 2024.

A decisão foi proferida pelo juiz Rodrigo César Müller Valente, da 2ª Vara Criminal da Barra Funda, e divulgada nesta quinta-feira (16/10) pelo portal LeoDias.

⚖️ Detalhes da decisão

Na sentença, o magistrado considerou parcialmente procedente a queixa-crime apresentada por Neymar.

Luana foi absolvida da acusação de difamação, mas condenada por injúria qualificada, em razão de ter feito as declarações de forma pública e com ampla divulgação na internet.

Entre as expressões usadas pela atriz nas redes sociais, estão frases como:

“Como consegue ser tão mau caráter?”

“Ele é um péssimo exemplo como pai e como homem.”

O juiz destacou que as falas ultrapassaram o limite da liberdade de expressão e configuraram ataques pessoais à honra do jogador, com forte repercussão nas redes e na mídia.

⛓️ A pena

A condenação determina quatro meses e quinze dias de detenção, em regime aberto, convertidos em prestação de serviços à comunidade.

A atriz deverá cumprir jornadas semanais de oito horas em entidade pública ou social, com detalhes definidos na fase de execução.

Luana também foi responsabilizada pelo pagamento das custas processuais, fixadas em 100 UFESP, conforme a Lei Estadual nº 11.608/2003.

📱 Entenda o caso

O processo teve início em dezembro de 2024, após uma série de postagens em que Luana criticou um projeto de empreendimentos litorâneos lançado por Neymar em Pernambuco e Alagoas.

Na ocasião, ela chamou o jogador de “mau-caráter” e “escroto”, dizendo ainda que ele era um “péssimo exemplo como homem e pai”.

As declarações motivaram a queixa-crime apresentada pelo atleta, que alegou ter sua reputação e dignidade atingidas.

O caso ganhou ampla repercussão após Neymar responder publicamente:

“Era uma ótima atriz, não tem nada para falar, mas agora tem que enfiar um sapato na tua boca com essa falação de merd*.”

Luana rebateu afirmando que o jogador não teria “respeito por mulheres” e não seria “um bom pai”.

💰 Acordo recusado

Durante o processo, a defesa de Neymar propôs encerrar a ação judicial caso a atriz fizesse um pedido público de desculpas, mas Luana recusou o acordo.

O jogador também solicitou indenização de R$ 50 mil por danos morais.

Fonte: Portal LeoDias / Tribunal de Justiça de São Paulo / Metrópoles

✍️ Redigido por ContilNet Notícias