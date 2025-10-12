12/10/2025
Luana Piovani posa nua e curte alfinetada em Neymar

Escrito por Portal Leo Dias
luana-piovani-posa-nua-e-curte-alfinetada-em-neymar

Luana Piovani, que está com 49 anos, compartilhou nas redes sociais neste domingo (12/10) um ensaio nu realizado em Los Angeles, nos Estados Unidos. A atriz publicou um carrossel com seis fotos em preto e branco, nas quais aparece nua, deitada de bruços em uma cama. Apesar do tom sensual, os cliques não exibem nada explícito.

Na legenda, ela agradeceu aos fotógrafos e escreveu: “Uma tarde em L.A.”

Veja as fotos

Reprodução / @luapio
Luana Piovani posa nuaReprodução / @luapio
Reprodução / @luapio
Luana Piovani posa nuaReprodução / @luapio
Reprodução / @luapio
Luana Piovani posa nuaReprodução / @luapio
Reprodução / @luapio
Luana Piovani posa nuaReprodução / @luapio
Reprodução / @luapio
Luana Piovani posa nuaReprodução / @luapio
Reprodução / @luapio
Luana Piovani posa nuaReprodução / @luapio

Nos comentários, um seguidor brincou: “Alguém sabe se o Neymar curtiu?”, e Piovani respondeu com uma risada. A artista e o jogador mantêm uma antiga troca de farpas pública.

Além do craque do Santos, Piovani se posicionou recentemente sobre assuntos relacionados à Virginia Fonseca. Sem acrescentar comentários próprios, a atriz republicou vídeos e conteúdos de terceiros. Dentre eles da atriz Marianna Armellini, que ironiza as polêmicas da influenciadora, que fala sobre rumores envolvendo a influenciadora e o jogador Vini Jr.

Piovani também divulgou um vídeo em que Virginia nega o uso de anabolizantes, contraposto pela opinião do médico Carlos Eduardo Viterbo, que afirma: “Chip de testo é bomba. Chip da beleza é bomba. Gestrinona é um anabolizante também.”

