Luana Piovani reage após Dado Dolabella ser acusado de agressão

Em meio às acusações de agressão contra Dado Dolabella, Luana Piovani usou as redes sociais para se manifestar sobre o caso. O ator foi acusado de agredir a namorada, a ex-miss Marcela Tomaszewski, no sábado (25/10).

Logo após a repercussão da situação, uma amiga de Marcela, Rafa Clemente, compartilhou um vídeo que mostra uma nova discussão do casal após as agressões e imagens que revelam machucados em Marcela.

Luana Piovani reage após acusações de agressões de Dado Dolabella

Conhecido de Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski divulgou imagens da agressão

Vídeo mostra bate-boca entre Marcela Tomaszewski e Dado Dolabella após agressão

Veja momento em que Marcella confirma agressão e término com Dado Dolabella

Namoro de Dado Dolabella e Marcella Tomaszewski termina após agressão

Marcela Tomaszewski desabafa sobre ataques por namoro com Dado Dolabella

Marcela Tomaszewski se declara para Dado Dolabella: “Felicidade”

Dado Dolabella posa com a namorada, Marcela Tomaszewski, em cachoeira onde ia com Wanessa

Um dos motivos da briga entre Marcela Tomaszewski e Dado Dolabella choca a web

Nas redes sociais, Luana respostou vários vídeos de Rafa Clemente expondo a situação e reagiu a todos os relatos, marcando o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Rio de Janeiro e cobrando uma atitude deles.

“Tão (sic) esperando alguém morrer?”, escreveu a atriz.

Ela ainda complementou, dizendo: “Quando houver vítima fatal vocês acordarão” e “Ainda bem que alguém denuncia, mas sem ação não adianta”. E marcou novamente os órgãos.

Luana Piovani e Dado Dolabella se relacionaram por cerca de dois anos, entre 2006 e 2008. O relacionamento chegou ao fim após Luana denunciar o então namorado, após ser empurrada por ele em uma boate na Gávea, no Rio.

A cena foi registrada por câmeras, e uma camareira que tentou intervir também foi agredida. Dado foi condenado a 2 anos e 9 meses de prisão em regime aberto e a pagar indenização à funcionária.

Veja o vídeo exposto por Rafa nas redes sociais:

Entenda o caso

A notícia das agressões foi divulgada pelo jornalista Matheus Baldi, que revelou que os dois se envolveram em uma discussão intensa, que evoluiu para violência física.

Teriam sido os vizinhos que teriam chamado a polícia, e os dois foram até delegacia. No boletim de ocorrência, também mostrado pelo jornalista, a ex-miss não formalizou a denúncia como agressão, e o ator acabou sendo liberado.

Em meio às notícias, Marcela e Dado publicaram um vídeo, no qual negam as agressões e que o relacionamento tenha chegado ao fim.

“A gente veio aqui, juntinho, só pra deixar claro que não aconteceu nada do que a mídia está divulgando, que estamos bem. E a gente só quer curtir o final do nosso sábado tranquilos. Paz, e tá tudo bem”, declarou ela, ao lado do ator. Ele apenas falou: “Meu Deus. É isso: paz, gente”.

Neste domingo (26/10), contudo, Rafa Clemente compartilhou um vídeo após a briga entre o casal, no qual Marcela aparece com o pescoço e a mão vermelha.

As imagens mostram ainda uma nova discussão entre Dado e Marcela. Ao fundo do vídeo, uma mulher conversa com Dado, e ele afirma: “Mereceu”. Em seguida, a miss rebate: “Eu devo ter merecido também por ter pedido pra ti botar menos sal na comida”, afirmou. Ele, então, dispara: “É, foi por isso”.