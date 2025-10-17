Luana Piovani reage após derrota na Justiça em processos contra Neymar: “Perdi um só”

Luana Piovani se manifestou sobre a condenação por injúria no processo movido por Neymar Jr. Nesta sexta-feira (17/10), a apresentadora publicou um vídeo afirmando que, na verdade, existem dois processos e ressaltou que perdeu apenas um deles. Sem demonstrar incômodo com a decisão da Justiça, ela ressaltou que está “tudo sob controle”.
Nos stories, Piovani demonstrou irreverência ao falar sobre a batalha judicial. Ela iniciou o vídeo exibindo o novo cabelo: “Olha o meu estado, o cabelo tá bom demais, rosa!”. Em seguida, contou que, na noite anterior, quando a decisão foi divulgada com exclusividade pelo portal LeoDias, na quinta-feira (16/10), ela passou por uma “esbórnia”.
Veja as fotos
Leia Também
Na sequência, Luana afirmou que não há motivo para seus seguidores ficarem alarmados. “Tá todo mundo preocupado comigo, mas não precisa, não, tá? Vou colocar a resposta do meu advogado, o chiquérrimo doutor Augusto. E queria lembrá-los de que foram dois processos, e eu perdi só um, tá? Tá tudo sob controle”, garantiu.
Por fim, Piovani acrescentou um pronunciamento de sua equipe jurídica, em que informa que o processo em questão tramita em segredo de Justiça a pedido dos advogados do jogador. De acordo com a decisão, a Ação Penal foi julgada parcialmente procedente, ou seja, o juiz atendeu apenas parte do que foi pedido pela acusação.
Equipe recorre:
A defesa da apresentadora, no entanto, discordou da conclusão e informou que apresentará, dentro do prazo legal, todos os recursos cabíveis para contestar a sentença. Na decisão, o juiz determinou que Piovani deve cumprir quatro meses e quinze dias de detenção, mas em regime aberto, isso significa que ela não vai para a prisão.
O magistrado entendeu que, nas publicações feitas por Luana nas redes sociais sobre Neymar, ela passou dos limites da liberdade de expressão, ou seja, suas falas foram consideradas ofensivas e acabaram configurando o crime de injúria. Além disso, a atriz também foi condenada ao pagamento das custas processuais.
Resposta de Piovani:
Vale lembrar que o portal LeoDias entrou em contato com Piovani para saber se ela gostaria de se manifestar antes da publicação sobre a condenação e a possibilidade de cumprir prestação de serviços comunitários. A apresentadora, no entanto, reagiu de forma ríspida e atacou a jornalista da equipe, dizendo: “Que bosta de emprego”.