Luana Piovani reage após derrota na Justiça em processos contra Neymar: “Perdi um só”

Luana Piovani se manifestou sobre a condenação por injúria no processo movido por Neymar Jr. Nesta sexta-feira (17/10), a apresentadora publicou um vídeo afirmando que, na verdade, existem dois processos e ressaltou que perdeu apenas um deles. Sem demonstrar incômodo com a decisão da Justiça, ela ressaltou que está “tudo sob controle”.

Nos stories, Piovani demonstrou irreverência ao falar sobre a batalha judicial. Ela iniciou o vídeo exibindo o novo cabelo: “Olha o meu estado, o cabelo tá bom demais, rosa!”. Em seguida, contou que, na noite anterior, quando a decisão foi divulgada com exclusividade pelo portal LeoDias, na quinta-feira (16/10), ela passou por uma “esbórnia”.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Luana Piovani reage após derrota na Justiça Foto/Instagram/@luapio Reprodução/Instagram/@luapio e @wanessa Luana Piovani provoca Neymar com publicação nas redes sociais / Reprodução Luana Piovani e Neymar Jr. Foto: Reprodução/Instagram @luapio @neymarjr Luana Piovani e Neymar Jr Reprodução : Instagram Luana Piovani Reprodução: Instagram Voltar

Próximo

Na sequência, Luana afirmou que não há motivo para seus seguidores ficarem alarmados. “Tá todo mundo preocupado comigo, mas não precisa, não, tá? Vou colocar a resposta do meu advogado, o chiquérrimo doutor Augusto. E queria lembrá-los de que foram dois processos, e eu perdi só um, tá? Tá tudo sob controle”, garantiu.

Por fim, Piovani acrescentou um pronunciamento de sua equipe jurídica, em que informa que o processo em questão tramita em segredo de Justiça a pedido dos advogados do jogador. De acordo com a decisão, a Ação Penal foi julgada parcialmente procedente, ou seja, o juiz atendeu apenas parte do que foi pedido pela acusação.

Equipe recorre:

A defesa da apresentadora, no entanto, discordou da conclusão e informou que apresentará, dentro do prazo legal, todos os recursos cabíveis para contestar a sentença. Na decisão, o juiz determinou que Piovani deve cumprir quatro meses e quinze dias de detenção, mas em regime aberto, isso significa que ela não vai para a prisão.

O magistrado entendeu que, nas publicações feitas por Luana nas redes sociais sobre Neymar, ela passou dos limites da liberdade de expressão, ou seja, suas falas foram consideradas ofensivas e acabaram configurando o crime de injúria. Além disso, a atriz também foi condenada ao pagamento das custas processuais.

Resposta de Piovani:

Vale lembrar que o portal LeoDias entrou em contato com Piovani para saber se ela gostaria de se manifestar antes da publicação sobre a condenação e a possibilidade de cumprir prestação de serviços comunitários. A apresentadora, no entanto, reagiu de forma ríspida e atacou a jornalista da equipe, dizendo: “Que bosta de emprego”.