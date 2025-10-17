Luana Piovani rompe silêncio após perder processo para Neymar

Luana Piovani se pronunciou pela primeira vez após ser condenada por injúria em processo movido por Neymar Jr.

Na manhã desta sexta-feira (17/10), a atriz gravou um pronunciamento em seu perfil no Instagram, logo após chegar de uma festa: “Tá todo mundo preocupado comigo, mas não precisa, tá?”, começou.

“Eu vou colocar aí a resposta do meu advogado chiquérrimo, Dr. Augusto, e queria lembrá-los que foram dois processos, eu perdi um só, tudo sob controle”, disse a atriz.

Nota da defesa

Logo em seguida, Luana divulgou a nota de sua defesa:

“O processo em questão, a pedido dos advogados de Neymar — mas em discordância ao que por diversas vezes Luana Piovani requereu —, tramita em segredo de justiça.

É correta a afirmação de que a Ação Penal movida pelo jogador foi julgada parcialmente procedente.

A defesa de Luana Piovani discorda por completo da conclusão da Justiça e apresentará, no prazo legal, todos os recursos judiciais cabíveis.”

Entenda

A atriz foi condenada pela Justiça de São Paulo por injúria qualificada contra Neymar Jr., em processo movido após publicações feitas nas redes sociais em 2024.

A decisão foi assinada pelo juiz Rodrigo César Müller Valente, da 2ª Vara Criminal da Barra Funda, e divulgada pelo portal LeoDias nesta quinta-feira (16/10).

Na sentença, Piovani foi absolvida do crime de difamação, mas considerada culpada por injúria qualificada, por utilizar expressões como “Como consegue ser tão mau caráter?” e “Ele é um péssimo exemplo como pai e como homem”.

O magistrado destacou que, embora Neymar seja figura pública, as postagens tiveram caráter depreciativo e atingiram sua honra pessoal e familiar.

A condenação determinou pena de quatro meses e quinze dias de detenção, em regime aberto, convertida em prestação de serviços à comunidade. A atriz deverá cumprir jornadas semanais de pelo menos oito horas em entidade pública ou social, além de arcar com as custas processuais, fixadas em 100 UFESP.

O juiz ainda ressaltou que as publicações tiveram grande repercussão, ampliando o impacto negativo sobre a imagem do jogador.

Relembre

O processo teve início em dezembro de 2024, após postagens de Luana criticando Neymar por um projeto de empreendimentos em Pernambuco e Alagoas.

Durante a discussão, houve troca de provocações entre os dois, e o atleta chegou a propor encerrar o processo mediante um pedido público de desculpas da atriz, proposta que foi recusada. Neymar também havia solicitado indenização de R$ 50 mil por danos morais.