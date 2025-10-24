24/10/2025
Universo POP
Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe
João Vicente lamenta vazamento de conversas com Gracyanne Barbosa: “É triste ser envolvido em polêmica”
Influenciador Buzeira movimentou R$ 14 milhões em esquema com mais de 70 mil depósitos
Modelo que expôs Vini Jr. revela ter bala alojada na cabeça após sequestro
Maquiagem masculina ganha força e quebra estereótipos de gênero
Por onde andam Givaldo Alves, o “mendigo do amor”, Sandra Mara e Eduardo Alves
Eliminação apertada: Lucas Leto deixa a Dança dos Famosos por dois décimos de diferença
Desafios e riscos: o que os astros revelam no horóscopo desta sexta-feira
Lorena Maria expõe MC Daniel e acusa cantor de tentar reduzir gastos com o filho: “Vexame”
Virou trend! Vendedor da Honda viraliza ao postar entrega de moto com cliente com saco na cabeça

Lucas Bove rompe silêncio após decreto de prisão preventiva

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
lucas-bove-rompe-silencio-apos-decreto-de-prisao-preventiva

Após o pedido de prisão preventiva feito pelo Ministério Público de São Paulo na última quinta-feira (23/10), o deputado Lucas Diez Bove (PL) se pronunciou, nas redes sociais, apresentando sua versão sobre as acusações de agressões físicas, verbais e psicológicas contra a ex-esposa, Cíntia Chagas.

Segundo ele, há uma seletividade na forma como algumas pautas feministas são abordadas, o que, na sua visão, acaba prejudicando casos de mulheres que realmente sofrem violência.

Leia também

Relato de Lucas Bove

Para Lucas, a realidade que observa é que, em certas situações, “o que é dito por vozes femininas, sempre será a verdade absoluta, somente pelo fato de serem mulheres, sem a apuração concreta dos casos”.

Ele também afirmou que a discussão sobre igualdade de direitos sofre um esvaziamento quando casos verdadeiros de violência feminina deixam de receber atenção devido a denúncias consideradas infundadas.

Fala sobre a prisão preventiva

O deputado declarou que o pedido de prisão preventiva teria sido feito pela outra parte em resposta a uma pergunta que ele deu sobre fatos já de conhecimento público.

“A decisão acabou de sair, e a imprensa soube antes de mim! A delegada da Delegacia da Mulher afastou totalmente as acusações (descabidas) de violência física e me indiciou por ‘violência psicológica’. Fato curioso: há um laudo oficial do IMESC (além de diversas declarações da outra parte) atestando que não há dano psicológico, ignorado pela delegada! Outro fato curioso: a outra parte falou publicamente ontem que eu joguei uma f@c4 nela, mesmo com a delegada tendo afirmado o contrário, ignorando o segredo de justiça e desrespeitando uma cautelar que também a proíbe de falar! E nada acontece…”, relatou.

7 imagensO caso ganhou alta repercussão públicaA mineira Cíntia Chagas e o paulista Lucas Bove foram casados. A influenciadora acusou o ex-marido de agressão física e psicológicaAntes de casar com o deputado estadual Lucas Bove (PL-SP), esteve em um relacionamento com o psicólogo e empresário Luiz Fernando GarciaA defesa de Cíntia Chagas pediu a prisão de Lucas Bove na sexta-feira (18/10)Fechar modal.1 de 7

Foto publicado pelo deputado como resposta a pedidos de cassação do mandato que chegaram à Comissão de Ética da Alesp

@lucasbovesp/Instagram/Reprodução2 de 7

O caso ganhou alta repercussão pública

Instagram/Reprodução3 de 7

A mineira Cíntia Chagas e o paulista Lucas Bove foram casados. A influenciadora acusou o ex-marido de agressão física e psicológica

@cintiachagass/Instagram/Reprodução4 de 7

Antes de casar com o deputado estadual Lucas Bove (PL-SP), esteve em um relacionamento com o psicólogo e empresário Luiz Fernando Garcia

@cintiachagass/Instagram/Reprodução5 de 7

@cintiachagass/Instagram/Reprodução6 de 7

A defesa de Cíntia Chagas pediu a prisão de Lucas Bove na sexta-feira (18/10)

@cintiachagass/Instagram/Reprodução7 de 7

A influencer e o deputado estadual de SP anunciaram a separação poucos meses depois do casamento

@cintiachagass/Instagram/Reprodução

Criticou feminismo

Ele ainda afirmou, segundo ele, que a atuação de algumas correntes feministas no poder público revela uma desigualdade na aplicação da lei:

“Ou seja, a militância feminista que alcançou o poder público deixa claro que, se você for mulher: não precisa cumprir as regras impostas pela Justiça; sua palavra vale mais do que suas ações, do que seu histórico e até do que um documento oficial assinado por um profissional devidamente qualificado e isento. Eu, na qualidade de deputado sob a qual estou fazendo estas postagens, sinto vergonha em nome das milhares de vítimas reais de violência que muitas vezes deixam de denunciar justamente pela descredibilização que as falsas denúncias trazem à causa”.

Cíntia Chagas rebateu

Em contrapartida, Cíntia Chagas se manifestou, destacando a gravidade das acusações. “Trata-se de um homem público, e é moralmente inaceitável que agressores de mulheres permaneçam investidos em funções de poder. A violência contra a mulher não se circunscreve à esfera privada: constitui crime e afronta à dignidade humana. Que a lei siga o seu curso e que, como sempre, a verdade prevaleça. A todas as mulheres que enfrentam a violência, deixo uma mensagem: não se calem. O silêncio protege o agressor”, afirmou.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost