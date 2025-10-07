07/10/2025
Universo POP
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Em meio a rumores de affair com Virgínia , modelo brasileira revela troca de mensagens com Vini Jr.
João Gomes é o primeiro convidado do Tiny Desk Concert versão brasileira
Terminaram? Yuri Lima apaga todas as fotos com Iza nas redes sociais
Joelma lança música em homenagem a Belém, Capital Mundial do Brega
Quem matou Odete Roitman? Acreanos dão palpite sobre quem vai matar a vilã de Vale Tudo
Taís Araujo exibe novo visual após fim das gravações de Vale Tudo

Lucas Evangelista sobre ser capitão no Palmeiras: “Me senti honrado”

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
lucas-evangelista-sobre-ser-capitao-no-palmeiras:-“me-senti-honrado”

Em vídeo postado pela TV Palmeiras nesta terça-feira (7/10), Lucas Evangelista, volante do clube Alviverde, conversou com sócios-torcedores. Durante o bate-papo, o jogador falou sobre a sensação de vestir a braçadeira de capitão na goleada contra o Fortaleza.

Leia também

 

“Eu até fiquei surpreso. Quando eu cheguei, ele disse ‘você vai ser o capitão’. Foi algo inesperado para mim, mas me senti muito honrado e privilegiado também, em pouco tempo de casa estar passando essa confiança para o pessoal”, disse Lucas Evangelista.

O volante foi capitão na 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, quando o Palmeiras goleou o Fortaleza por 4 x 1. Os gols dos donos da casa foram marcados por Andreas Pereira (duas vezes), Sosa e Raphael Veiga. O tento do Leão do Pici foi feito por Lucas Crispim.

Apesar da alegria, o jogador acabou se lesionando no duelo contra o Bahia, no dia 28 de setembro. Evangelista deixou o gramado ainda na primeira etapa depois de romper o tendão posterior da coxa direita, Com a lesão, o volante precisou passar por cirurgia e não joga mais nesta temporada.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost