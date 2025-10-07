Lucas Evangelista sobre ser capitão no Palmeiras: “Me senti honrado”

Em vídeo postado pela TV Palmeiras nesta terça-feira (7/10), Lucas Evangelista, volante do clube Alviverde, conversou com sócios-torcedores. Durante o bate-papo, o jogador falou sobre a sensação de vestir a braçadeira de capitão na goleada contra o Fortaleza.

“Eu até fiquei surpreso. Quando eu cheguei, ele disse ‘você vai ser o capitão’. Foi algo inesperado para mim, mas me senti muito honrado e privilegiado também, em pouco tempo de casa estar passando essa confiança para o pessoal”, disse Lucas Evangelista.

O volante foi capitão na 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, quando o Palmeiras goleou o Fortaleza por 4 x 1. Os gols dos donos da casa foram marcados por Andreas Pereira (duas vezes), Sosa e Raphael Veiga. O tento do Leão do Pici foi feito por Lucas Crispim.

Apesar da alegria, o jogador acabou se lesionando no duelo contra o Bahia, no dia 28 de setembro. Evangelista deixou o gramado ainda na primeira etapa depois de romper o tendão posterior da coxa direita, Com a lesão, o volante precisou passar por cirurgia e não joga mais nesta temporada.