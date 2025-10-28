Lucas Fernandes deixa comando da APCEF/ADEF após oito anos

Depois de oito anos no comando da ADEF, o técnico Lucas Fernandes anunciou, nesta terça-feira (28/10), que deixará o comando da equipe brasiliense de futsal feminino.
Nas redes sociais, Lucas agradeceu o apoio que teve durante esse período e ressaltou as realizações que fez no período do comando da equipe.
“Feliz por ter a certeza que o princípio do ‘deixe o lugar melhor do que encontrou’ foi cumprido, e muito bem cumprido. Realizado pois confesso que eu vivi e realizei muito mais do que imaginei assim que eu aqui cheguei”, disse Lucas.
Em 2025, a ADEF chegou ao vice-campeonato da Supercopa Brasileira de Futsal, ficou na semifinal da Copa do Brasil e terminou a Liga de Futsal Feminino na 10ª posição. No ano passado, Lucas levou o time candango à semifinal inédita da LFF, sendo eliminado pelo Leoas da Serra/SC.
No entanto, um dos grandes feitos de Lucas Fernandes foi em 2024, quando o treinador conquistou o Mundial Universitário de Futsal, comandando a seleção brasileira.
Agora, a equipe dirigida por Tatiana Weysfield precisará ir em busca de outro treinador para a temporada 2026, uma vez que a ADEF terá Copa do Brasil, Supercopa, Taça Brasil e a Liga de Futsal Feminina para disputar.