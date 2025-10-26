26/10/2025
Universo POP
Roberta Miranda liga para a dona do bordão ‘Tem Pitú?’ e fãs enlouquecem
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality

Lucas Guedez nega briga com Zé Felipe após fim com Virginia: “Guarda compartilhada”

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
lucas-guedez-nega-briga-com-ze-felipe-apos-fim-com-virginia:-“guarda-compartilhada”

Lucas Guedez marcou presença no show de Ivete Sangalo em São Paulo no último sábado (25/10) e aproveitou os bastidores para conversar com a repórter Mônica Apor, do portal LeoDias. O apresentador comentou sua recente aparição ao lado de Zé Felipe e esclareceu os rumores de tensão, reforçando que não houve nenhuma briga e que segue amigo tanto do cantor quanto de Virginia.

Depois de brincar que estava em “guarda compartilhada”, Lucas reforçou que o suposto desentendimento com Zé Felipe foi inventado: “Uma briga que nunca existiu”, afirmou. O apresentador explicou que, sim, o cantor precisou de um tempo para se organizar após a separação, mas que eles nunca tiveram qualquer desavença: “Deu certo, graças a Deus”.

Veja as fotos

Portal LeoDias
Lucas Guedez revela bastidores do reencontro de Virginia e Vini Jr.Portal LeoDias
Reprodução / Instagram @lucasguedez
Após dormir na casa de Virginia, Lucas Guedez visita Zé Felipe: “Guarda compartilhada”Reprodução / Instagram @lucasguedez
Foto/Instagram
Zé Felipe e Lucas Guedez participam de DVD de Zé VaqueiroFoto/Instagram
Reprodução/Instagram/@lucasguedez
O influenciador Lucas Guedez e o cantor Zé FelipeReprodução/Instagram/@lucasguedez
Brazil News
Virginia Fonseca e Lucas GuedezBrazil News
Reprodução/Instagram @virginia
Virginia faz homenagem para LucasReprodução/Instagram @virginia

Leia Também

Lucas ainda comentou a pressão do público para que o grupo de amigos se dividisse após a separação de Virginia e Zé Felipe. O humorista explicou que, por parte dos famosos, isso nunca aconteceu e que todos sempre entenderam que ele era amigo dos dois lados. “Pelas pessoas sim, mas aí aqui é outra realidade”, ele saiu em defesa do ex-casal.

Apesar de fazer piada sobre a divisão de guarda, Guedez garante que todos lidaram com o assunto de forma madura: “Eles inventam umas histórias que nunca existiram, então não tem como separar, tipo assim, eu sou amigo dele. Eu conheci o Zé pela Vi, óbvio que depois eu fiquei muito próximo da Vi. Mas não, nunca. E Virginia e Zé super respeitaram sempre isso, porque eles entendem”, o apresentador encerrou.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost