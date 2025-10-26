Lucas Guedez nega briga com Zé Felipe após fim com Virginia: “Guarda compartilhada”

Lucas Guedez marcou presença no show de Ivete Sangalo em São Paulo no último sábado (25/10) e aproveitou os bastidores para conversar com a repórter Mônica Apor, do portal LeoDias. O apresentador comentou sua recente aparição ao lado de Zé Felipe e esclareceu os rumores de tensão, reforçando que não houve nenhuma briga e que segue amigo tanto do cantor quanto de Virginia.

Depois de brincar que estava em “guarda compartilhada”, Lucas reforçou que o suposto desentendimento com Zé Felipe foi inventado: “Uma briga que nunca existiu”, afirmou. O apresentador explicou que, sim, o cantor precisou de um tempo para se organizar após a separação, mas que eles nunca tiveram qualquer desavença: “Deu certo, graças a Deus”.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Lucas Guedez revela bastidores do reencontro de Virginia e Vini Jr. Portal LeoDias Após dormir na casa de Virginia, Lucas Guedez visita Zé Felipe: “Guarda compartilhada” Reprodução / Instagram @lucasguedez Zé Felipe e Lucas Guedez participam de DVD de Zé Vaqueiro Foto/Instagram O influenciador Lucas Guedez e o cantor Zé Felipe Reprodução/Instagram/@lucasguedez Virginia Fonseca e Lucas Guedez Brazil News Virginia faz homenagem para Lucas Reprodução/Instagram @virginia Voltar

Próximo

Lucas ainda comentou a pressão do público para que o grupo de amigos se dividisse após a separação de Virginia e Zé Felipe. O humorista explicou que, por parte dos famosos, isso nunca aconteceu e que todos sempre entenderam que ele era amigo dos dois lados. “Pelas pessoas sim, mas aí aqui é outra realidade”, ele saiu em defesa do ex-casal.

Apesar de fazer piada sobre a divisão de guarda, Guedez garante que todos lidaram com o assunto de forma madura: “Eles inventam umas histórias que nunca existiram, então não tem como separar, tipo assim, eu sou amigo dele. Eu conheci o Zé pela Vi, óbvio que depois eu fiquei muito próximo da Vi. Mas não, nunca. E Virginia e Zé super respeitaram sempre isso, porque eles entendem”, o apresentador encerrou.