Lucas Guedez revela mágoa de Vini Jr. após atitude do jogador

Lucas Guedez, grande amigo de Virginia Fonseca, revelou ter mágoa de um recente comportamento de Vini Jr.. Ele relatou que não gostou nada da polêmica envolvendo a modelo Day Magalhães — que mantinha um affair com o atleta enquanto ele também estava com a mãe de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

O influenciador disse que não perdoaria Vini Jr. se estivesse no lugar de Virginia. “Fiquei chateado, mas aí é com ela. Avisei: ‘E aí, amiga, vamos confiar?’. E ela falou: ‘bora, vamos tentar’. Ela está solteira, tem que curtir”, disse ao portal LeoDias.

Ele também afastou os rumores de que a amizade com a loira estaria estremecida e disse que torce para que o relacionamento dê certo.

“Ele é gente boa, eles estão se gostando de verdade. Espero que saia alguma coisa legal dali. Ele é gente boa demais, conheci ele. Shippo o casal, mas tudo depende dela”, contou.

Momento íntimo

Virginia e Vini Jr. estão curtindo uma viagem a Monte Carlo, em Mônaco. Antes, o casal foi visto juntinho em Madri, na Espanha.

A influenciadora estava hospedada com a amiga, Duda Freire, na capital espanhola. A dona da WePink aproveitou a viagem para conhecer os pontos mais badalados da cidade.

No último domingo (26/10), após assistir à vitória do Real Madrid sobre o Barcelona, Virginia foi flagrada jantando com Vini em um restaurante sofisticado da cidade. As imagens, divulgadas pelo portal LeoDias, mostram os dois chegando juntos ao local, acompanhados por seguranças.