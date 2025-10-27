27/10/2025
Universo POP
Lucas Guedez revela mágoa de Vini Jr. após atitude do jogador

Escrito por Metrópoles
lucas-guedez-revela-magoa-de-vini-jr.-apos-atitude-do-jogador

Lucas Guedez, grande amigo de Virginia Fonseca, revelou ter mágoa de um recente comportamento de Vini Jr.. Ele relatou que não gostou nada da polêmica envolvendo a modelo Day Magalhães — que mantinha um affair com o atleta enquanto ele também estava com a mãe de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

O influenciador disse que não perdoaria Vini Jr. se estivesse no lugar de Virginia. “Fiquei chateado, mas aí é com ela. Avisei: ‘E aí, amiga, vamos confiar?’. E ela falou: ‘bora, vamos tentar’. Ela está solteira, tem que curtir”, disse ao portal LeoDias.

3 imagensVirginia Fonseca e Vini Jr. Vini Jr. e Virginia FonsecaFechar modal.1 de 3

Virginia Fonseca e Vini Jr.

Instagram/Reprodução2 de 3

Virginia Fonseca e Vini Jr.

Instagram/Reprodução3 de 3

Vini Jr. e Virginia Fonseca

Instagram/Reprodução

Ele também afastou os rumores de que a amizade com a loira estaria estremecida e disse que torce para que o relacionamento dê certo.

“Ele é gente boa, eles estão se gostando de verdade. Espero que saia alguma coisa legal dali. Ele é gente boa demais, conheci ele. Shippo o casal, mas tudo depende dela”, contou.

Momento íntimo

Virginia e Vini Jr. estão curtindo uma viagem a Monte Carlo, em Mônaco. Antes, o casal foi visto juntinho em Madri, na Espanha.

A influenciadora estava hospedada com a amiga, Duda Freire, na capital espanhola. A dona da WePink aproveitou a viagem para conhecer os pontos mais badalados da cidade.

No último domingo (26/10), após assistir à vitória do Real Madrid sobre o Barcelona, Virginia foi flagrada jantando com Vini em um restaurante sofisticado da cidade. As imagens, divulgadas pelo portal LeoDias, mostram os dois chegando juntos ao local, acompanhados por seguranças.

