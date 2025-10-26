lucas-guedez-revela-torcida-por-namoro-e-bastidores-do-reencontro-de-virginia-e-vini-jr.

26/10/2025
Em entrevista à repórter Mônica Apor, do portal LeoDias, Lucas Guedez abriu o jogo sobre o reencontro de Virginia e Vini Jr. O apresentador adiantou que os dois já se encontraram na noite do sábado (26/10), e não perdeu a chance de brincar: se fosse com ele, o atleta não teria perdão. Mas com a amiga decidindo dar mais uma chance, Lucas torce pela felicidade do casal e, claro, pelo pedido de namoro.

Lucas, que costuma acompanhar Virginia em suas viagens, brincou que desta vez pediu “permissão” para a “patroa” para não ir e acompanhar o show de Ivete Sangalo. Mesmo nos bastidores da apresentação, ele contou que, enquanto estava por lá, acompanhava todos os detalhes da viagem da amiga a Madrid.

Portal LeoDias
Lucas Guedez revela bastidores do reencontro de Virginia e Vini Jr.Portal LeoDias
Portal LeoDias
Lucas Guedez revela bastidores do reencontro de Virginia e Vini Jr.Portal LeoDias
Brazil News
Virginia Fonseca e Lucas GuedezBrazil News
Foto/Portal LeoDias
Virginia comenta um possível pedido de namoro de Vini JrFoto/Portal LeoDias
Foto/Instagram/@vinijr/@virginia
Vini Jr dispara indireta para VirginiaFoto/Instagram/@vinijr/@virginia
Reprodução: Instagram
Virginia Fonseca posta reflexão após pedido público de desculpas feito por Vini Jr.Reprodução: Instagram

Guedez ainda revelou que havia acabado de mandar uma mensagem para Virginia antes de ir ao show. Ela respondeu que estava indo se encontrar com Vini Jr: “Está encontrando agora, então não peguei no celular ainda”, o apresentador brincou que ainda não sabia o desfecho, mas disse torcer por um pedido de namoro.

“Estão se gostando, de verdade. Eu espero que saia alguma coisa dali legal. Ele é gente boa demais, conheci ele, muito gente boa, muito gente boa”, contou Lucas, que afirmou estar “shippando” o casal.

Questionado se perdoaria a atitude de Vini Jr., que conversava com outras mulheres enquanto estava conhecendo Virginia, Lucas foi direto e para o jogador, não teria perdão: “Não! Ah, eu fiquei chateado, mas aí é ela, né? Falamos, avisei: ‘e aí, amiga, vamos confiar?’ Ela falou: “Bora, vamos tentar”. E outra coisa, tá solteira tem que aproveitar”, ele defendeu a amiga.

