Lucas Guimarães desabafa sobre fama de corno: “Afetando o emocional”

O influenciador Lucas Guimarães usou as redes sociais para desabafar sobre os comentários que recebe nas redes sociais. O apresentador revelou que tem sido chamado de “corno” e “dependente emocional”, e que, segundo ele, isso têm afetado sua saúde mental.

“Eu não aguento mais essa fama de corno, eu juro! Isso mexe com o emocional, de verdade. Eu também não queria ser corno, não”, comentou durante uma live as cantoras Simone e Simaria.

Os rumores teriam surgido após o fim do casamento do apresentador com o influenciador digiral Carlinhos Maia.

Lucas Guimarães

Lucas acrescentou que os comentários o deixam estressado, e apesar de tentar não se abalar, estão incomodando. Simone aconselhou o amigo a não dar importância ao que lê nas redes: “Amigo, para de ler essas coisas! Isso vai te deixar mal”, destacou a cantora.

Apesar disso, o apresentador rebateu, afirmando que é difícil ignorar as críticas quando elas se tornam constantes. Lucas também comentou que não se relacionou com ninguém depois do término com Carlinhos Maia.

Nessa sexta-feira (10/10), Lucas Guimarães foi entrevistado por Thayse Teixeira no programa Fofocalizando e, ao ser questionado sobre a possibilidade de reatar seu casamento com Carlinhos Maia, revelou estar focado na sua carreira neste momento, mas não descartou a chance de uma reconciliação.

“Eu acredito que tanto eu quanto ele corremos risco de nos apaixonarmos por outra pessoa. Isso pode acontecer naturalmente. Agora, tem que ser livre. Pensar nisso [reatar] é só sofrer”, disse o influenciador na ocasião.