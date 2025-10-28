28/10/2025
Morre Ben Bader, influenciador financeiro do TikTok, aos 25 anos
Lucas Guimarães diz se tem chance de viver romance com mulher: “Não tem o que mais gosto”

Lucas Guimarães interagiu com os seguidores por meio das redes sociais, nesta segunda-feira (27/10) e abriu o jogo sobre a possibilidade de viver um romance com uma mulher. O influenciador está solteiro desde julho deste ano, quando colocou um ponto final na relação de 15 anos com Carlinhos Maia.

“Tem chance de se apaixonar por uma mulher?”, questionou uma seguidora em uma caixinha de perguntas. “Acho que não, ela não tem o que eu mais gosto”, disparou o apresentador do SBT.

Lucas revelou que já sentiu atração por mulheres: “Tem mulheres que me atraem, porque eu acho que a mulher tem a boca gostosa e o beijo doce. Acho tudo lindo em vocês mulheres, mas o negócio lá embaixo acho que eu não curto muito, a periquita”, disse ele de forma sincera.

O influenciador, que era casado com Carlinhos Maia, ainda contou que já se relacionou com mulheres, mas admitiu que nunca foi sua preferência. “Eu lembro que não gostava muito na época que eu ficava só com mulheres. Gostava assim, tinha mulheres que eu me apaixonava, mas naquela época eu queria mostrar para minha família – que era muito preconceituosa – que eu gostava de mulher igual meus irmãos”, declarou. “Mas a chance de apaixonar? Não sei, talvez”, destacou.

Lucas Guimarães ainda comentou a fase como solteiro: “Eu sou um cara muito seletivo. A minha régua é muito alta para ficar com alguém, eu não fico com qualquer um. Minha avó sempre me disse que o nosso corpo é o nosso templo. Mas também não posso deixar a régua alta, porque eu não vou pegar ninguém. E um dos motivos pra eu ficar solteiro, foi querer viver coisas novas”, analisou.

