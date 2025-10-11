11/10/2025
Universo POP
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas
“Roubou meu ficante!”: influenciadora de Manaus expõe suposto envolvimento de Carlinhos Maia com seu ‘bofe’
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo

Lucas Guimarães fala sobre possibilidade de reatar com Carlinhos Maia

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
lucas-guimaraes-fala-sobre-possibilidade-de-reatar-com-carlinhos-maia

Nessa sexta-feira (10/10), Lucas Guimarães foi entrevistado por Thayse Teixeira no programa Fofocalizando e, ao ser questionado sobre a possibilidade de reatar seu casamento com Carlinhos Maia, revelou estar focado na sua carreira neste momento, mas não descartou a chance de uma reconciliação.

“Eu acredito que tanto eu quanto ele corremos risco de nos apaixonarmos por outra pessoa. Isso pode acontecer naturalmente. Agora, tem que ser livre. Pensar nisso [reatar] é só sofrer”, disse o influenciador.

Leia também

Lucas também destacou que ele e Carlinhos continuam em contato, e, apesar de o relacionamento ter mudado, algumas dinâmicas da vida a dois permanecem. “A gente se fala sempre. Às vezes parece que é como casal, a gente acaba brigando”, completou, deixando claro que não está preso ao passado, mas que o respeito e o carinho continuam entre eles.

4 imagensCarlinhos Maia e Lucas GuimarãesCarlinhos e LucasLucas Guimarães e Carlinhos Maia.Fechar modal.1 de 4

“Traumas”, diz Lucas Guimarães após confissão de traição de Carlinhos

Instagram/Reprodução2 de 4

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães

Reprodução/Instagram3 de 4

Carlinhos e Lucas

Instagram/Reprodução4 de 4

Lucas Guimarães e Carlinhos Maia.

Reprodução/Redes sociais.

O fim do relacionamento foi anunciado em um post conjunto nas redes sociais no dia 26 de julho, quando ambos afirmaram que, apesar de seguirem caminhos separados, a decisão foi tomada de forma madura e com muito respeito. “O ciclo chegou ao fim de forma tranquila, sem brigas e sem caos. Estamos finalizando isso com amor e maturidade”, escreveu o ex-casal na publicação.

Na mensagem, Lucas e Carlinhos reforçaram que a separação foi algo pensado ao longo do tempo, sem pressa ou impulsividade. “Não foi uma decisão tomada agora. Desde a última separação, sentimos que nos precipitamos e não demos tempo para reavaliar tudo o que ainda estava fora de lugar”, disseram, pedindo também respeito pelo espaço e privacidade de ambos.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost