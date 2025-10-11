Lucas Guimarães fala sobre possibilidade de reatar com Carlinhos Maia

Nessa sexta-feira (10/10), Lucas Guimarães foi entrevistado por Thayse Teixeira no programa Fofocalizando e, ao ser questionado sobre a possibilidade de reatar seu casamento com Carlinhos Maia, revelou estar focado na sua carreira neste momento, mas não descartou a chance de uma reconciliação.
“Eu acredito que tanto eu quanto ele corremos risco de nos apaixonarmos por outra pessoa. Isso pode acontecer naturalmente. Agora, tem que ser livre. Pensar nisso [reatar] é só sofrer”, disse o influenciador.
Lucas também destacou que ele e Carlinhos continuam em contato, e, apesar de o relacionamento ter mudado, algumas dinâmicas da vida a dois permanecem. “A gente se fala sempre. Às vezes parece que é como casal, a gente acaba brigando”, completou, deixando claro que não está preso ao passado, mas que o respeito e o carinho continuam entre eles.
O fim do relacionamento foi anunciado em um post conjunto nas redes sociais no dia 26 de julho, quando ambos afirmaram que, apesar de seguirem caminhos separados, a decisão foi tomada de forma madura e com muito respeito. “O ciclo chegou ao fim de forma tranquila, sem brigas e sem caos. Estamos finalizando isso com amor e maturidade”, escreveu o ex-casal na publicação.
Na mensagem, Lucas e Carlinhos reforçaram que a separação foi algo pensado ao longo do tempo, sem pressa ou impulsividade. “Não foi uma decisão tomada agora. Desde a última separação, sentimos que nos precipitamos e não demos tempo para reavaliar tudo o que ainda estava fora de lugar”, disseram, pedindo também respeito pelo espaço e privacidade de ambos.