Lucas Guimarães nega dependência emocional de Carlinhos e critica tentativas de afastá-los

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães se separaram em julho deste ano, após 15 anos juntos. O casal anunciou o fim do relacionamento de forma conjunta, por meio das redes sociais, afirmando que seguiriam caminhos diferentes, mas em paz. Em entrevista ao “Programa Flávio Ricco” desta terça-feira (21/10), Lucas abre o coração ao falar sobre o vínculo que mantém com o ex-marido e sobre o novo momento que ambos vivem.

“Temos uma relação muito amigável, somos parceiros. Falo que, se eu explicar para alguém como que é a nossa relação, as pessoas talvez julguem, sabe? Porque ficam achando que um tem dependência emocional do outro, que eu tenho, que ele tem. Mas o que tem de sobra um pelo outro é admiração, respeito, carinho”, afirma.

Lucas destaca que a história construída pelos dois segue sendo motivo de gratidão: “A gente entende a importância um do outro na vida, sabe? Sei que se eu não o tivesse, não estaria onde estou hoje. E assim também como se ele não me tivesse, não estaria onde ele está hoje. Então, em muitos momentos, era só eu e ele. Eu dizia assim: a gente sempre quis ganhar o mundo, não vamos deixar agora que esse mundo seja contra a gente. Sempre era a coisa que a gente mais queria, ganhar esse mundão que Deus está nos dando. Agora, não vamos deixar que esse mundo nos coloque um contra o outro. Não é justo”.

O apresentador também reflete sobre a fase de transição que ambos enfrentam. “Hoje, a gente reconhece que eu estou vivendo uma fase diferente, nova, uma fase que eu preciso agarrar as oportunidades. Assim como lá atrás, eu tive que esperar o momento dele também, de construir a carreira dele, se consolidar. Então, eu disse a ele: se existe amor, que a gente sabe que existe, vamos dar tempo ao tempo, vamos deixar Deus se encarregar e o que tiver que ser, será. Você também está pagando um preço alto, porque você pode conhecer alguém e se apaixonar, eu também posso conhecer alguém e me apaixonar, mas não vamos nos prender em nada. Quer ser livre? Então, seja livre com a sua liberdade e eu com a minha, e vamos ver no que vai dar”, diz.

Lucas ressalta ainda que a separação não significa rompimento total, mas um novo ciclo. “É tanta coisa que pode acontecer. Eu não sou mais o mesmo de ontem. Eu não tenho certeza das coisas. Eu penso assim: se existe amor, o que existe de sobra, então o amor também é paciente. Então, como fui muito paciente, que ele também seja paciente agora, como ele tem sido. Porém, são fases diferentes. Acho que foi a questão da individualidade. Estou vivendo uma fase diferente, ele também, ambos não estavam conseguindo mais se encontrar como casal, e em algum momento, se for pra nos reencontrarmos, vamos nos reencontrar”, salienta.

O influenciador conta que, apesar do término, mantém laços profundos com a família e com o universo que construiu ao lado do ex. “Até porque é muita gente envolvida. Imagine que a minha sogra — eu falo minha sogra porque ela sempre será minha sogra — Dona Maria, me liga todos os dias, perguntando como é que estou, se já almocei, jantei. É minha família com Carlinhos também. São os nossos cachorros, as nossas empresas, são muitas coisas que fazem com que a gente não se separe totalmente”, fala.