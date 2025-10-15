15/10/2025
Lucas Guimarães nega reconciliação após dormir com Carlinhos Maia: “A gente não voltou”

Escrito por Portal Leo Dias
Rolou uma recaída após o casamento de Mari Fernandez! Carlinhos Maia gravou seu ex, Lucas Guimarães, na sua cama e confirmou que eles mataram a saudade, mas também deixaram claro que não se reconciliaram. Eles gravaram um vídeo nesta quarta-feira (15/10).

Lucas esclareceu: “A gente não voltou, só pra gente não estar alimentando coisas nas pessoas que a gente sabe que as pessoas trabalham tendo expectativas delas pra que elas não frustrem as expectativas… A gente ainda não voltou, não tem maturidade pra voltar… Agora não é o momento”

Veja as fotos

Reprodução Instagram Carlinhos Maia
Lucas Guimarães nega reconciliação após dormir com Carlinhos MaiaReprodução Instagram Carlinhos Maia
Foto/Instagram/@carlinhos
Carlinhos e Lucas discutem fim do casamentoFoto/Instagram/@carlinhos
Reprodução: Instagram/@carlinhos
Carlinhos Maia e Lucas GuimarãesReprodução: Instagram/@carlinhos

Em outros stories do Instagram, Carlinhos mostrou o ex em sua cama e comentou que foi uma noite de aventura. “Você tava querendo fazer amor, eu também tava, depois faço com outro e assim vai. Minha vida vai ser assim”, afirmou Lucas, que em seguida, disse que estava embriagado e que tinha se arrependido.

Carlinhos reforçou que a noite de amor não significou a volta do casal. “Tava com saudade. Tem nada não ter recaída”, declarou. “Como percebemos que não dá certo morar juntos, cada um no seu canto, aí, quando der saudade…”, completou. Lucas admitiu ter contatinhos, mas nenhuma paixão, e que um dos contatos é do ciclo deles, sem falar que dois outros homens já deram em cimam dele.

No final de julho deste ano de 2025, Lucas e Carlinhos anunciaram o fim do casamento de 15 anos. O portal LeoDias descobriu que Carlinhos estava apaixonado por Eduarda Luvisneck, mais conhecida como Duda. Ela já entrou em lives com Maia e ele chegou a dizer que estava apaixonado por ela e vice-versa. O romance acabou pouco depois.

