Lucas Guimarães relembra o início da relação com Carlinhos Maia: “Senti algo diferente”

Lucas Guimarães contou detalhes sobre o início de seu relacionamento com Carlinhos Maia, que durou 15 anos e chegou ao fim em julho, durante entrevista ao “Programa Flávio Ricco” desta terça-feira (21/10). Os dois se conheceram ainda adolescentes, em Penedo, cidade natal de ambos, no interior de Alagoas. O apresentador do SBT relembrou o primeiro encontro e os desafios que enfrentaram no começo da relação.

“Eu e Carlinhos éramos mulherengos. Eu ficava com muitas mulheres e ele também. Um dia, um amigo em comum, o Verinha, o Juninho, viu a gente em uma praça pública e disse: ‘Caramba, que moleque bonito’. O Carlinhos estava com o Verinha e eu estava passando. Certo dia, a gente ficou se olhando e eu disse: ‘Caramba, que coisa louca! Esse cara mexeu comigo’. Automaticamente, vi que eu mexi com ele também. Foi estranho o que eu senti. Eu tinha 15 anos”, conta.

Segundo Lucas, o primeiro contato mais direto aconteceu pela internet: “Na mesma hora, chego em casa e, no MSN, ele me manda mensagem: ‘Oi, primo, vamos sair?’. Pensei que era conversa, mas daí comecei a dar algumas liberdades para ele. Só que ele passou dois anos e meio para me conquistar. Foram quase três anos para a gente ter alguma coisa”, recorda.

Na época, os dois precisavam driblar o preconceito e a vigilância da pequena cidade: “Vim de uma família muito tradicional. Minha mãe era professora e meu pai, vigilante. Eles diziam: ‘Prefiro ter um filho no caixão do que um filho gay. Prefiro ter dez filhas prostitutas do que ter um filho gay’. Eu dizia: ‘Meu Deus! Como vou reeducar a minha família para entender que isso não são escolhas?’. Não vou escolher sofrer e passar uma vida inteira de preconceitos a troco de nada. Eu nasci dessa forma, eles tinham que me amar exatamente dessa forma”, desabafa.

O influenciador conta que, diante do medo do julgamento, chegou a mudar os caminhos que fazia para encontrar o então namorado: “Tinha um trajeto que levava dois minutos até a casa do Carlinhos, mas precisei mudar para despistar as pessoas. Passou a levar 15, 20 minutos, e eu entrava no matagal à noite, escondido, para ninguém me ver”, diz.

Lucas ainda relembra o primeiro beijo entre os dois, em 19 de setembro de 2010, durante a Parada Gay de Penedo. “Foi no restaurante e um amigo nosso, o Bubu, fechou a porta. Quando a gente foi ao banheiro, o Carlinhos me puxou. Ele sempre teve muita atitude. Me puxou, deu um beijo e foram 15 anos”, destaca.