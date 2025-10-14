Lucas Leto, o Sardinha de “Vale Tudo”, diz que bullying deu origem ao sobrenome artístico

O ator Lucas Leto contou, nesta segunda-feira (13/10), a origem de seu sobrenome. O intérprete de Sardinha, de “Vale Tudo”, na verdade, se chama Lucas Santos, mas decidiu alterar o nome artístico por conta do bullying e de uma decepção amorosa, como ele contou durante a participação no “Papo de Segunda”, do GNT.

O baiano destacou que, apesar de ostentar um tanquinho definido em suas redes sociais, cresceu sendo uma criança acima do peso. E a característica o atrapalhou em relações amorosas: “Minha autoestima não era muito. Na época, me apaixonei loucamente por uma menina lá de Salvador. Eu queria muito conquistá-la. Eu não tinha foto nenhuma, porque eu não tinha autoestima, enfim…”.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Lucas Leto interpreta o Sardinha em “Vale Tudo”, novela das 21h da Globo Portal LeoDias Lucas Leto interpreta o Sardinha em “Vale Tudo”, novela das 21h da Globo Portal LeoDias Lucas Leto interpreta o Sardinha em “Vale Tudo”, novela das 21h da Globo Portal LeoDias Lucas Leto substituirá Livinho na ‘Dança dos Famosos’ / Reprodução: Instagram

Voltar

Próximo

Até que ele decidiu investir na própria beleza e comprou um tênis novo para tentar publicar o primeiro registro nas redes sociais, a fim de chamar a atenção da menina. No entanto, o registro teve o efeito inesperado. A pretendente respondeu que ele “estava bem gordo”. A partir daí, Lucas resolveu mudar a própria realidade: “No dia seguinte eu fui na casa do meu avô, peguei um aparelho daqueles que movimentam os braços e pedala, cortei pão, açúcar e refrigerante”.

“Eu emagreci muito em um mês e meio”, relembrou o ator, que passou a ser apelidado por familiares por conta do novo tipo físico: “Meu padrinho começou a me chamar de Leto, por causa do Esqueleto, o vilão do He-Man. No teatro eu usava Lucas Santos, mas avaliei que o Lucas Leto seria muito mais interessante do que o Lucas Santos”, explicou o participante do “Dança dos Famosos”.

“A menina que quase acabou comigo, me deu um sobrenome. Ela me levou no fundo do poço e eu ressurgi como uma Fênix”, finalizou Lucas.