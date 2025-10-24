Lucas Leto se pronuncia pela 1ª vez após acidente

Lucas Leto sofreu um acidente na madrugada desta sexta-feira (24/10) no Rio de Janeiro. Apesar de não ter sofrido nada grave, o ator apareceu ao vivo no Encontro para comentar sobre o susto que passou.
“A gente estava estacionando na orla. Na hora a gente estava no banco de trás e eu ouvi um impacto muito grande, um barulho muito grande atrás assim e quebrou os vidros, e [caíram] muitos vidros na minha calça e em cima da Mayara”, revelou o ator.
O ator também contou que o impacto da batida só não foi tão forte porque os dois estavam de cinto. “O impacto que teve no fundo do veículo, que poderia arremessar a gente para frente não arremessou porque a gente estava de cinto”.
Ainda no programa, Lucas também deu detalhes sobre a dinâmica do acidente, revelando que tudo ocorreu após um motociclista atingir o carro em que eles estavam. “Ela não prestou atenção e bateu no fundo do veículo e quebrando toda a parte de trás. Foi um grande susto mas o motociclista está bem”, complementou.
O acidente
Segundo informou a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, ocidente ocorreu na Avenida Lúcio Costa, na Barra, Zona Sudoeste do Rio de Janeiro.
Ele estava deixando o estúdios da Globo, após gravar o quadro Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, e estava a caminho de um after com os colegas de elenco. Ele estava em um carro de aplicativo acompanhado do assessor e da coreógrafa do programa, Mayara Araújo.