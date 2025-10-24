24/10/2025
Universo POP
João Vicente lamenta vazamento de conversas com Gracyanne Barbosa: “É triste ser envolvido em polêmica”
Influenciador Buzeira movimentou R$ 14 milhões em esquema com mais de 70 mil depósitos
Modelo que expôs Vini Jr. revela ter bala alojada na cabeça após sequestro
Maquiagem masculina ganha força e quebra estereótipos de gênero
Por onde andam Givaldo Alves, o “mendigo do amor”, Sandra Mara e Eduardo Alves
Eliminação apertada: Lucas Leto deixa a Dança dos Famosos por dois décimos de diferença
Desafios e riscos: o que os astros revelam no horóscopo desta sexta-feira
Lorena Maria expõe MC Daniel e acusa cantor de tentar reduzir gastos com o filho: “Vexame”
Virou trend! Vendedor da Honda viraliza ao postar entrega de moto com cliente com saco na cabeça
Prima da cantora Ana Castela morre em Cuiabá aos 36 anos após parto de emergência

Lucas Leto se pronuncia pela 1ª vez após acidente

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
lucas-leto-se-pronuncia-pela-1a-vez-apos-acidente

Lucas Leto sofreu um acidente na madrugada desta sexta-feira (24/10) no Rio de Janeiro. Apesar de não ter sofrido nada grave, o ator apareceu ao vivo no Encontro para comentar sobre o susto que passou.

“A gente estava estacionando na orla. Na hora a gente estava no banco de trás e eu ouvi um impacto muito grande, um barulho muito grande atrás assim e quebrou os vidros, e [caíram] muitos vidros na minha calça e em cima da Mayara”, revelou o ator.

5 imagensLucas LetoOs dois estão vivendo um affairEles foram fotografados aos beijosLucas LetoFechar modal.1 de 5

Ator de Vale Tudo, Lucas Leto

Reprodução/Internet.2 de 5

Lucas Leto

Reprodução/Instagram @lucasleto3 de 5

Os dois estão vivendo um affair

Reprodução/ Instagram4 de 5

Eles foram fotografados aos beijos

Reprodução/Instagram5 de 5

Lucas Leto

Reprodução/TV Globo

O ator também contou que o impacto da batida só não foi tão forte porque os dois estavam de cinto. “O impacto que teve no fundo do veículo, que poderia arremessar a gente para frente não arremessou porque a gente estava de cinto”.

Ainda no programa, Lucas também deu detalhes sobre a dinâmica do acidente, revelando que tudo ocorreu após um motociclista atingir o carro em que eles estavam. “Ela não prestou atenção e bateu no fundo do veículo e quebrando toda a parte de trás. Foi um grande susto mas o motociclista está bem”, complementou.

Leia também

O acidente

Segundo informou a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, ocidente ocorreu na Avenida Lúcio Costa, na Barra, Zona Sudoeste do Rio de Janeiro.

Ele estava deixando o estúdios da Globo, após gravar o quadro Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, e estava a caminho de um after com os colegas de elenco. Ele estava em um carro de aplicativo acompanhado do assessor e da coreógrafa do programa, Mayara Araújo.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost