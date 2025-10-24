lucas-leto-se-pronuncia-pela-primeira-vez-e-detalha-acidente-de-carro-no-rj

Nesta sexta-feira (24/10), no “Encontro”, Lucas Leto se manifestou pela primeira vez após sofrer um acidente de carro na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na última quinta-feira (23/10), ao lado de sua parceira do “Dança dos Famosos”, Mayara Araújo. A notícia foi publicada em primeira mão por Fábia Oliveira, do Metrópoles.

O ator iniciou: “Eu tava saindo da Globo junto com a minha parceira do ‘Dança dos Famosos’, a Mayara, e a gente tava parando ali, a gente foi estacionar ali na Barra, na orla. E, na hora, a gente tava no banco de trás, e eu ouvi um barulho muito grande atrás e quebrou os vidros, estilhaçou os vidros e muitos vidros [caíram] na minha calça, em cima da Mayara.”

“Graças a Deus a gente tava de cinto, então o impacto que teve no fundo do veículo, que poderia arremessar a gente pra frente, não arremessou porque a gente tava de cinto. Até a gente entender o que aconteceu, uma motocicleta, atrás, não prestou atenção, bateu no fundo do veículo e acabou quebrando toda a parte de trás do vidro. Foi um grande susto, o motociclista tá bem também”, continuou.

Segundo o relato, o motoqueiro conversou com os dois que estavam no veículo e não sangrou, mas precisou ficar imobilizado devido a forte pancada que o fez voar. O artista destacou a importância de usar cinto de segurança e capacete:

Porque naquele impacto que foi, foram dois barulhos muito altos no ouvido. Naquele impacto, se a gente tivesse sem cinto, a gente teria ido pra frente, se machucado de alguma forma, e o motociclista também tava de capacete, então isso amenizou ali a queda dele e não aconteceu nada pior.

Ele prosseguiu: “É isso, foi um grande susto, saiu nos sites aí, minha família tava me ligando, meus amigos, meus colegas… Pra deixar todo mundo tranquilo, foi um grande susto. Acho que fica aí a mensagem para usar o capacete, o cinto de segurança. Mesmo se você for atrás do carro, é essencial que você use, porque isso te livra de tantas coisas. Mas foi um grande susto, mas eu tô bem.”

“Eu costumo dizer, pode ser que o carro vá andar duas quadras, mas tem que colocar o cinto, você nunca sabe o que pode acontecer, não depende só de você, depende também do outro. Pode estar trânsito, pode estar engarrafado, usa o cinto, porque você tá num trânsito com outras pessoas, com outras mentes, com outra rotina, com outros carros”, finalizou.