Lucas Lima ganha declaração da ex, Sandy, em aniversário: “Amado amigo e parceiro”

Escrito por Portal Leo Dias
lucas-lima-ganha-declaracao-da-ex,-sandy,-em-aniversario:-“amado-amigo-e-parceiro”

Lucas Lima é o aniversariante deste sábado (11/10). O músico comemorou os 43 anos de idade nas redes sociais e ganhou uma mensagem da ex-mulher, a cantora Sandy, que reforçou que a parceria com o pai de seu filho permanece mesmo após a separação, anunciada em setembro de 2023.

Lucas fez uma publicação no Instagram e abriu seu sentimento ao completar 43 anos. “Inteiro. Uma das minhas resoluções de ano novo era ‘melhorar a autoestima’ e hoje dou esse que era o ‘check’ mais complexo de todos. Tive algumas viradas de chave esse ano. Nada de mais, mas que me deram um belo empurrão… Ouvir de uma amiga ‘você não me faz me sentir mal por sentir’ foi um deles. Que elogio incrível… e forte”, iniciou o músico multi-instrumentista.

Lima refletiu sobre a busca de sua autoestima: “Eu busquei a autoestima pela estética e vi que era tri, mas era caloria azia. Aí voltei 100% para dentro, mas logo percebi que até alimenta mais, mas a gente não é ilha. A mesma amiga me disse: ‘A gente é também um pouco os outros’. E aí eu entendi que a autoestima de verdade é um quebra cabeça complexo que a gente tá sempre montando, nunca termina. E que não é o destino, é não linear tal qual a felicidade ou a tristeza, tem altos e baixos e a gente tem que aprender a se sentir confortável nesse fluxo”, escreveu.

O pai de Theo, de 11 anos, afirmou que atualmente gosta de como se enxerga. “Hoje eu consigo me olhar por dentro e por fora e – na maior parte do tempo – gostar do que eu vejo, celebrar a pessoa que eu construí. Meu filho confia em mim assim como a mãe dele, minha família me respeita, meus amigos sentem que podem contar comigo, meus colegas de trabalho me admiram e me apoiam. O que pode ter mais valor do que conquistar o respeito e amor de quem a gente respeita e ama? Se eu conquistei é porque mereço. Aceitar isso é tão novo (e tão tri)”, completou.

Sandy, que ficou casada com o músico por 15 anos, fez questão de comentar o post. “Aí simmmm!! Confio, respeito, admiro, honro… E sou grata sempre. Que nessa não-linearidade, você siga se vendo, se respeitando, se amando… e sendo predominantemente feliz!! Feliz ano, feliz vida, meu amado amigo e parceiro!!”, escreveu ela.

