09/10/2025
Universo POP
Lucas Oradovschi sobre viver Alexandre Nardoni em “Tremembé”: “Fiquei muito mexido”

Escrito por Portal Leo Dias
lucas-oradovschi-sobre-viver-alexandre-nardoni-em-“tremembe”:-“fiquei-muito-mexido”

Durante o Festival de Cinema do Rio de Janeiro, na noite de quarta-feira (8/10), Lucas Oradovschi conversou com a repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, sobre sua atuação em “Tremembé”. O ator interpreta Alexandre Nardoni, um dos nomes mais conhecidos entre os detentos retratados na produção, e revelou o quanto a preparação e as filmagens o afetaram emocionalmente.

“Fiquei muito mexido. Fiquei uns três meses mergulhado nesse universo, acessando tudo, pensando o dia inteiro, sonhando, vivendo, revendo. É uma história muito dura, então isso mexeu comigo. Mas eu sou ator e isso é um grande desafio, um presente para mim. Por mais dura que seja, também tem um lugar de prazer e de divertimento em fazer”, contou.

Divulgação: Globo
Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá em entrevistaDivulgação: Globo
Foto: Rivaldo Gomes/Veja
Casal na época em que foram presosFoto: Rivaldo Gomes/Veja
Foto: Antônio Milena/Estadão
Anna Carolina Jatobá e Alexandre Nardoni foram condenados pelo homicídio triplamente qualificado da menina Isabella Nardoni, filha de Alexandre, em 2008
Reprodução: Internet
Alexandre NardoniReprodução: Internet
Arquivo
Arquivo

Lucas lembrou que viveu sua adolescência na época do crime e nunca havia imaginado ter alguma semelhança com o réu: “Enxergar em mim características que eu mesmo e ninguém nunca tinha me falado… Eu nunca tinha feito nenhuma associação. Quando fiz o teste, olhei e pensei: ‘Caramba, eu tô parecido’. Achei que esse papel seria meu, e assim foi”.

O ator destacou que tratou o caso como um dos grandes traumas coletivos da história recente do país: “Foi um crime muito forte, que chocou o país. Eu considero um grande trauma nacional, assim como outros crimes retratados em ‘Tremembé’. São traumas coletivos brasileiros”. Ao construir o personagem, Lucas se baseou em informações públicas e buscou representar a introspecção de Nardoni dentro do presídio.

“Ele tinha um aspecto de muita introspecção e de certo isolamento. Apesar de ter relações com outros presos, era mais reservado, com uma densidade interna muito grande. Foi um grande desafio trazer isso, porque ele fala pouco, mas tem uma presença intensa, precisa estar o tempo inteiro muito vivo”, disse.

O ator também comentou sobre a sequência mais difícil da produção: “A cena do crime foi a mais dura. A sequência do apartamento, do carro… Foi muito difícil. A gente entrou nesse trabalho sabendo que seriam situações pesadas, lugares emocionais difíceis de acessar, mas fomos com muito cuidado e empenho”.

