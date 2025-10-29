29/10/2025
Lucas Paquetá pode deixar o West Ham em janeiro; entenda situação

O meia Lucas Paquetá não deve ficar no West Ham por muito tempo. O jogador brasileiro não quer continuar no clube e deseja deixar a equipe na próxima janela de transferências, em janeiro de 2026, segundo o The Times, da Inglaterra.

De acordo com a publicação, Paquetá tinha o desejo de se transferir para o Aston Villa, mas a negociação não teria sido aprovada pelo West Ham. O mesmo teria acontecido em relação a uma proposta de empréstimo do Flamengo para o retorno do atleta, formado nas categorias de base do Rubro-Negro.

Lucas Paquetá, meia do West Ham

Lucas Paquetá era cotado no Aston Villa.

Ele também foi alvo do Flamengo.

Lucas Paquetá tem contrato com o West Ham até 2027. No entanto, a da crise financeira que o clube atravessa e a necessidade de novas receitas podem facilitar a saída do meia no início do próximo ano.

Vale lembrar que antes da denúncia de suposto envolvimento com apostas, pela qual foi absolvido, Paquetá esteve próximo de acerto com o Manchester City. A negociação não vingou por conta da possibilidade de suspensão.

