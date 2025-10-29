Lucas Paquetá pode deixar o West Ham em janeiro; entenda situação

O meia Lucas Paquetá não deve ficar no West Ham por muito tempo. O jogador brasileiro não quer continuar no clube e deseja deixar a equipe na próxima janela de transferências, em janeiro de 2026, segundo o The Times, da Inglaterra.

De acordo com a publicação, Paquetá tinha o desejo de se transferir para o Aston Villa, mas a negociação não teria sido aprovada pelo West Ham. O mesmo teria acontecido em relação a uma proposta de empréstimo do Flamengo para o retorno do atleta, formado nas categorias de base do Rubro-Negro.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Lucas Paquetá, meia do West Ham

Mike Egerton/PA Images via Getty Images 2 de 3

Lucas Paquetá era cotado no Aston Villa.

West Ham United FC/West Ham United FC via Getty Images 3 de 3

Ele também foi alvo do Flamengo.

West Ham United FC/West Ham United FC via Getty Images

Lucas Paquetá tem contrato com o West Ham até 2027. No entanto, a da crise financeira que o clube atravessa e a necessidade de novas receitas podem facilitar a saída do meia no início do próximo ano.

Leia também

Vale lembrar que antes da denúncia de suposto envolvimento com apostas, pela qual foi absolvido, Paquetá esteve próximo de acerto com o Manchester City. A negociação não vingou por conta da possibilidade de suspensão.