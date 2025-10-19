Lucas Rangel e Lucas Bley postam primeiro ensaio fotográfico da filha

19/10/2025
Lucas Rangel e Lucas Bley compartilharam, no último sábado (18/10), fotos do primeiro ensaio da filha Mia, fruto de uma barriga solidária. No Instagram, os influenciadores mostraram o resultado dos registros que foram tirados em casa.

A pequena, que nasceu em 6 de outubro, nos Estados Unidos (EUA), apareceu nas fotos usando uma tiara de flores na cabeça, uma manta branca e dentro de uma cestinha de palha. Outros registros mostram Mia dormindo.

5 imagensA bebê nasceu nos Estados UnidosMia dormindoA pequena é fruto de uma barriga solidáriaLucas Rangel e Lucas Bley assumiram namoro em 2021 e noivaram em 2023Fechar modal.1 de 5

Mia ainda não completou 1 mês de vida

@lucasranngel/Instagram/Reprodução2 de 5

A bebê nasceu nos Estados Unidos

@lucasranngel/Instagram/Reprodução3 de 5

Mia dormindo

@lucasranngel/Instagram/Reprodução4 de 5

A pequena é fruto de uma barriga solidária

@lucasranngel/Instagram/Reprodução5 de 5

Lucas Rangel e Lucas Bley assumiram namoro em 2021 e noivaram em 2023

@lucasranngel/Instagram/Reprodução

Na legenda da postagem, Lucas Rangel escreveu: “Inventamos de fazer um ensaio newborn sozinhos em casa e… esse foi o resultado”.

O casal criou um perfil no Instagram para Mia, que já está com mais de 700 mil seguidores.

Rangel e Bley anunciaram que seriam pais em maio deste ano. O bebê nasceu via útero de substituição, método mais conhecido como barriga de aluguel.

