Lucas Rangel e Lucas Bley postam primeiro ensaio fotográfico da filha

Lucas Rangel e Lucas Bley compartilharam, no último sábado (18/10), fotos do primeiro ensaio da filha Mia, fruto de uma barriga solidária. No Instagram, os influenciadores mostraram o resultado dos registros que foram tirados em casa.
A pequena, que nasceu em 6 de outubro, nos Estados Unidos (EUA), apareceu nas fotos usando uma tiara de flores na cabeça, uma manta branca e dentro de uma cestinha de palha. Outros registros mostram Mia dormindo.
Mia ainda não completou 1 mês de vida
Mia ainda não completou 1 mês de vida
A bebê nasceu nos Estados Unidos
A bebê nasceu nos Estados Unidos
Mia dormindo
Mia dormindo
A pequena é fruto de uma barriga solidária
A pequena é fruto de uma barriga solidária
@lucasranngel/Instagram/Reprodução5 de 5
Lucas Rangel e Lucas Bley assumiram namoro em 2021 e noivaram em 2023
@lucasranngel/Instagram/Reprodução
Na legenda da postagem, Lucas Rangel escreveu: “Inventamos de fazer um ensaio newborn sozinhos em casa e… esse foi o resultado”.
O casal criou um perfil no Instagram para Mia, que já está com mais de 700 mil seguidores.
Rangel e Bley anunciaram que seriam pais em maio deste ano. O bebê nasceu via útero de substituição, método mais conhecido como barriga de aluguel.