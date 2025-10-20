lucas-souza-sobre-jojo-todynho:-“fez-um-inferno-na-minha-vida”

Lucas Souza relembrou momentos do casamento com Jojo Todynho, de quem se separou em 2022, e os conflitos que surgiram após o fim da relação. Em entrevista ao podcast Sem Filtro, apresentado por Luiza Ambiel, divulgada pela Quem, o influenciador falou sobre os ataques que recebeu da ex-esposa enquanto esteve em A Fazenda, em 2023.

“Enquanto eu estava na Fazenda, ela fez um inferno na minha vida. Prefiro nem falar muito sobre isso”, declarou ele, que desistiu do reality.

Leia também

Luiza Ambiel questionou se os desentendimentos entre os dois poderiam ter sido motivados por sentimentos ainda existentes. “Sinceramente, acho que não. Pra fazer o que ela fez, não dá pra dizer que gostava”, afirmou Lucas.

Repercussão da relação

Ainda na conversa, que vai ao ar na noite desta segunda-feira (20/10), Lucas Souza contou que Jojo Todynho se preocupada com a repercussão pública da relação.

7 imagens Fechar modal. 1 de 7

Jojo Todynho se casou com o militar Lucas Souza em 2021. Eles se separaram em outubro de 2022

Reprodução 2 de 7

Lucas Souza é ex-militar e passou por uma lipo HD

Lucas Ramos / Brazil News 3 de 7

Jojo Todynho.

Reprodução/Redes sociais. 4 de 7

Lucas Souza participou de A Fazenda 15

Reprodução 5 de 7

JojoTodynho.

Reprodução/Internet. 6 de 7

Lucas Souza

Reprodução/Instagram 7 de 7

Jojo Todynho

Reprodução/Instagram

“Na época ela estava mais preocupada com a opinião dos outros. Ela se importava muito com o que as pessoas iam pensar dela, ainda mais com eu indo bem no reality, quebrando estereótipos, o público gostando de mim… talvez isso tenha incomodado”, explicou.

Ele contou ainda que a exposição excessiva do relacionamento acabou afetando sua imagem. “Eu estava bem visto e ela acabou reforçando estereótipos e falando coisas que não eram verdade. Entendo que foi uma forma dela se defender, porque estava sendo muito atacada. E numa separação, o lado da mulher costuma pesar mais, ainda mais quando ela termina gostando”, disse ele.

Relação verdadeira

Apesar das polêmicas, Lucas Souza afirmou ter amado a cantora verdadeiramente. “Sim, eu amei a Jojo. Ela foi uma pessoa muito boa pra mim, e na época eu não me via separado dela”, revelou.

O influenciador ainda refletiu sobre o impacto da superexposição. “Nosso relacionamento foi muito exposto. Acho que ela perdeu um pouco a mão nisso, e eu também não sabia lidar. Isso acabou prejudicando meu trabalho, mas o sentimento entre a gente era recíproco”, completou.

Durante a conversa, Lucas também foi questionado se levaria a ex para o quadro “Quem você levaria e quem não levaria para a banheira”, inspirado na clássica Banheira do Gugu: “Sim, quando a gente tinha um relacionamento era normal. Mas hoje em dia não levo mais, não”, disse ele.