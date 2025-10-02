luccas-neto-anuncia-aposentadoria-do-youtube-kids-e-revela-motivo;-confira

Luccas Neto, um dos nomes mais populares do entretenimento infantil no Brasil e irmão de Felipe Neto, surpreendeu os seguidores ao anunciar sua aposentadoria do canal YouTube Kids. Em um vídeo publicado nas redes sociais nesta quinta-feira (2/10), o criador afirmou que deseja passar mais tempo com os filhos.

“Chegou o grande momento em que eu vou me aposentar do YouTube Kids. Tô velho, vou me aposentar. Meus filhos estão crescendo, quero passar mais tempo com eles”, disse.

O anúncio marca uma nova fase na carreira de Lucas, que conquistou notoriedade justamente com produções direcionadas ao público infantil. Atualmente, seu canal principal no YouTube soma mais de 51 milhões de inscritos, colocando-o entre os maiores do país.

Ainda não foram divulgados detalhes sobre como será a finalização do canal infantil nem quais serão os próximos passos de Luccas na internet.