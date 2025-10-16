Luciano comete falta técnica na derrota do São Paulo; assista

A noite de Luciano não foi boa. O atacante viu o São Paulo perder para o Grêmio por 2 x 1, levou cartão amarelo em falta técnica e passou a ser criticado por torcedores na web. A infração aconteceu aos 29 minutos do segundo tempo, e o camisa 10 fez o Tricolor Paulista perder um ataque promissor.

Ferreirinha recebeu a bola de costas para o gol, na entrada da área, e foi desarmado por um rival. Ele caiu sentindo dores e Luciano partiu para cima do árbitro pedindo falta. Entretanto, o dono do apito mandou o jogo seguir e o São Paulo voltou a trabalhar a bola.

Por conta da insistência do jogador, Davi De Oliveira Lacerda (ES) parou e deu falta técnica. Assista:

Falta técnica de Luciano. O atacante do São Paulo ficou reclamando de uma falta. Sigam: @golsdobrasil1 pic.twitter.com/CDONj3Kc3e — Gols do Brasileirão (@golsdobrasil1) October 16, 2025

O motivo foi suficiente para Luciano ser criticado nas redes sociais, com torcedores pedindo a saída dele do São Paulo. “Luciano é muito fraco. E ainda joga numa preguiça. Ele mata o time. As jogadas boas só acontecem quando não envolve o ‘camisa 10′”, disse um.

“Luciano conseguiu ganhar uma falta técnica. Eu só via isso no basquete gente, pelo amor de Jesus Cristo, o que eu fiz para merecer uma po*** dessas?”, pontuou outro.

Com a derrota, o time paulista se manteve na oitava posição, com 38 pontos, cinco a menos que o Bahia, primeiro no G6. O próximo compromisso do esquadrão tricolor será contra o Mirassol, quarto colocado, com 49.