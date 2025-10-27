Luciano entra para seleta lista de artilheiros do São Paulo. Confira

O atacante Luciano, do São Paulo, alcançou uma marca inédita nesta temporada. O camisa 10 do time tricolor entrou para a seleta lista de maiores artilheiros da equipe ao marcar um dos dois gols da vitória do clube paulista contra o Bahia neste domingo (26/10).

O atacante chegou aos 100 gols com o time. Na atual temporada, Luciano tem 15 gols, superando a marca de gols de André Silva, que está lesionado e só volta a jogar na próxima temporada.

Com a marca centenária, Luciano iguala os gols de Renato “Pé Murcho” e divide a 19ª colocação com o ex-jogador. A lista ainda conta com históricos jogadores do São Paulo, como Rogério Ceni, Luis Fabiano, Muller, Raí, entre outros.

Nas redes sociais, o São Paulo parabenizou o atacante por alcançar a marca e mostrou um gráfico de comparação com os demais artilheiros da lista. Confira:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por São Paulo Futebol Clube (@saopaulofc)

Leia também

Confira a lista:

Serginho Chulapa: 242 gols

Gino Orlando: 233 gols

Luis Fabiano: 212 gols

Teixeirinha: 189 gols

França: 182 gols

Luizinho: 176 gols

Müller: 160 gols

Leônidas: 144 gols

Maurinho: 136 gols

Rogério Ceni: 131 gols

…

Renato Pé Murcho e Luciano: 100 gols

6 imagens Fechar modal. 1 de 6

2 de 6

Alexandre Schneider/Getty Images 3 de 6

William Oliveira/Eurasia Sport Images/Getty Images 4 de 6

Paulo Pinto/ São Paulo FC 5 de 6

Rubens Chiri / São Paulo FC 6 de 6

Rubens Chiri / São Paulo FC

O jogador chegou ao São Paulo em 2020. Em sua primeira temporada, marcou 18 gols. Na sequência, em 2021, balançou as redes 13 vezes. Em 2022, alcançou a marca de 21 tentos. Em 2023, ano em que o tricolor conquistou a Copa do Brasil, ele fez 15 gols. Na temporada passada, em 2024, voltou a marcar 18 vezes e na atual campanha, tem 15 marcados até o momento (30ª rodada do Campeonato Brasileiro).