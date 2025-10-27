Luciano entra para seleta lista de artilheiros do São Paulo. Confira

O atacante Luciano, do São Paulo, alcançou uma marca inédita nesta temporada. O camisa 10 do time tricolor entrou para a seleta lista de maiores artilheiros da equipe ao marcar um dos dois gols da vitória do clube paulista contra o Bahia neste domingo (26/10).
O atacante chegou aos 100 gols com o time. Na atual temporada, Luciano tem 15 gols, superando a marca de gols de André Silva, que está lesionado e só volta a jogar na próxima temporada.
Com a marca centenária, Luciano iguala os gols de Renato “Pé Murcho” e divide a 19ª colocação com o ex-jogador. A lista ainda conta com históricos jogadores do São Paulo, como Rogério Ceni, Luis Fabiano, Muller, Raí, entre outros.
Nas redes sociais, o São Paulo parabenizou o atacante por alcançar a marca e mostrou um gráfico de comparação com os demais artilheiros da lista. Confira:
Confira a lista:
Serginho Chulapa: 242 gols
Gino Orlando: 233 gols
Luis Fabiano: 212 gols
Teixeirinha: 189 gols
França: 182 gols
Luizinho: 176 gols
Müller: 160 gols
Leônidas: 144 gols
Maurinho: 136 gols
Rogério Ceni: 131 gols
Renato Pé Murcho e Luciano: 100 gols
O jogador chegou ao São Paulo em 2020. Em sua primeira temporada, marcou 18 gols. Na sequência, em 2021, balançou as redes 13 vezes. Em 2022, alcançou a marca de 21 tentos. Em 2023, ano em que o tricolor conquistou a Copa do Brasil, ele fez 15 gols. Na temporada passada, em 2024, voltou a marcar 18 vezes e na atual campanha, tem 15 marcados até o momento (30ª rodada do Campeonato Brasileiro).