Luciano Huck faz “Domingão” ao vivo para manter suspense da “Dança dos Famosos”

Neste domingo (19), o “Domingão com Huck” será exibido ao vivo — e não é à toa. A decisão de Luciano Huck tem um motivo claro: evitar vazamentos sobre quem sai ou volta na “Dança dos Famosos”.

O quadro de dança, um dos mais populares do programa, entra agora em uma fase decisiva: Rodrigo Faro, Tereza Seiblitz, Richarlyson, Álvaro, Luan Pereira, Nicole Bahls e Wanessa Camargo disputam uma vaga para retornar ao grupo principal da competição. Com o nível de expectativa alto e o público mobilizado nas redes, manter o mistério virou prioridade nos bastidores.

A gravação do programa normalmente acontece às quintas-feiras, mas diante do risco de spoilers, Huck optou por quebrar o protocolo e ir ao vivo neste domingo. A final da “Dança” também já é exibida ao vivo há alguns anos pelo mesmo motivo.

Essa não é a primeira vez que o apresentador adota essa estratégia para preservar surpresas. O “Melhores do Ano, por exemplo, também passou a ser ao vivo justamente para impedir vazamentos sobre os vencedores.

Ao apostar no improviso e no calor do momento, Huck reforça uma tendência que tem ganhado força: cada vez mais, o fator “ao vivo” vira ferramenta de engajamento e proteção contra spoilers em tempos de redes sociais.