Luciano Huck toma decisão sobre Domingão e cancela gravação

O apresentador Luciano Huck tomou uma decisão sobre a exibição do programa Domingão com Huck do próximo domingo (19/10). Diferentemente das outras vezes, o programa será exibido ao vivo para evitar vazamentos sobre o Dança dos Famosos.
O quadro está quase na reta final e, na edição de domingo, sete participantes vão disputar a repescagem: Rodrigo Faro, Tereza Seiblitz, Richarlyson, Álvaro, Luan Pereira, Nicole Bahls e Wanessa Camargo.
A decisão de fazer a repescagem ao vivo foi tomada para evitar vazamentos de quem serão os eliminados na ocasião, segundo revelou a colunista Carla Bittencourt, do portal LeoDias.
Vale lembrar que este motivo também fez com que a final do quadro fosse ao vivo há alguns anos, para manter a surpresa do grande campeão. Ainda não há confirmação que a medida será mantida em 2025, mas a decisão do programa ao vivo para a repescagem é um aceno para a manutenção da final ao vivo também.
Além dos participantes vencedores da repescagem, também se garantiram na próxima parte da competição Silvero Pereira, David Junior, Duda Santos, Lucas Leto, Manu Bathidão e Allan Souza.