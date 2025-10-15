Luciano Huck toma decisão sobre Domingão e cancela gravação

O apresentador Luciano Huck tomou uma decisão sobre a exibição do programa Domingão com Huck do próximo domingo (19/10). Diferentemente das outras vezes, o programa será exibido ao vivo para evitar vazamentos sobre o Dança dos Famosos.

O quadro está quase na reta final e, na edição de domingo, sete participantes vão disputar a repescagem: Rodrigo Faro, Tereza Seiblitz, Richarlyson, Álvaro, Luan Pereira, Nicole Bahls e Wanessa Camargo.

A decisão de fazer a repescagem ao vivo foi tomada para evitar vazamentos de quem serão os eliminados na ocasião, segundo revelou a colunista Carla Bittencourt, do portal LeoDias.

Gracyanne Barbosa.

Luciano Huck.

Fernanda Paes Leme foi eliminada do Dança dos Famosos

Cátia Fonseca foi eliminada do Dança dos Famosos.

Vale lembrar que este motivo também fez com que a final do quadro fosse ao vivo há alguns anos, para manter a surpresa do grande campeão. Ainda não há confirmação que a medida será mantida em 2025, mas a decisão do programa ao vivo para a repescagem é um aceno para a manutenção da final ao vivo também.

Além dos participantes vencedores da repescagem, também se garantiram na próxima parte da competição Silvero Pereira, David Junior, Duda Santos, Lucas Leto, Manu Bathidão e Allan Souza.