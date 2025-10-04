Luciano Szafir se divide entre MasterChef e produção do cinema

Luciano Szafir, ator e apresentador, vem aí com duas estreias. No dia 16, será “A Palavra”, do diretor Guilherme de Almeida Prado, com produção da FJ Produções e Star Filmes.

Szafir interpreta Acabe, um jornalista e produtor de TV que está sempre mirando a próxima história polêmica.

O personagem possui um relacionamento com Jezebel (Regina Maria Remencius), experiente repórter, cujo trabalho se concentra sempre em notícias bombásticas, capaz de gerar a maior audiência para a emissora.

Ela recebe a missão de localizar um homem chamado Elias (Tuca Andrada), nos áridos sertões do Nordeste do Brasil. O alvo, aparentemente, realiza milagres, ajudando não apenas a curar as enfermidades da população local, mas também a amenizar a severa seca da região.

Obcecada em conseguir a próxima notícia sensacional, Jezebel está determinada a desmascarar Elias, revelando seu segredo e provando que ele é um charlatão.

Porém, essa certeza começa a ruir conforme sua busca se aproxima de seu encontro com Elias.

“A Palavra” é inspirado na História Bíblica dos Profetas Elias e Eliseu, transportada para os dias atuais.

Também estão no elenco: Oscar Magrini, Karina Barum, Johnnas Oliva, Lara Córdula, Carlos Casagrande, Soia Lira, Amanda Richter e Ana Miranda.

Vale lembrar que o Szafir também integra o elenco da primeira temporada do “MasterChef Celebridades”, com estreia marcada para 18 de novembro na Band.