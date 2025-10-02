Lucielma e Mário Roberto comentam polêmica de perseguição no “Casamento às Cegas”

Lucielma Cardeal e Mário Roberto chegaram perto de dizer “sim” no “Casamento às Cegas 50+”. Mas, além da surpresa com a desistência repentina da participante, os espectadores se depararam com rumores de que ela estaria perseguindo o ex-parceiro e outros colegas, com boatos de uma medida protetiva fora das câmeras da Netflix. O portal LeoDias conversou com os dois para esclarecer os acontecimentos.

Não havia erros graves, apenas pequenas pontuações ajustadas para melhorar a fluidez. Se quiser um tom mais jornalístico ou mais leve, posso adaptar também.

O que diz Mário Roberto:

Ao portal LeoDias, Mário Roberto revelou que chegou a tentar manter uma amizade com Lucielma, mas que ela buscava uma atenção que ele não podia oferecer: “A partir daí, foi ficando insuportável”, disse o professor. Apesar de tê-la bloqueado nas redes sociais, Lucielma continuava a entrar em contato com seus amigos e familiares, o que gerou incômodo ao redor dele.

Veja as fotos Abrir em tela cheia “Casamentos às Cegas Brasil: Nunca é Tarde” é exibido na Netflix Divulgação: Netflix Comentário sobre o casal Lucielma e Mario Roberto, de “Casamento às Cegas Brasil” Reprodução: X/@edgessicalima Comentário sobre o casal Lucielma e Mario Roberto, de “Casamento às Cegas Brasil” Reprodução: X/@tha_sl Voltar

Próximo

Mário, no entanto, garantiu que não cogitou recorrer a medidas legais, por estar focado em outras prioridades, e afirmou que atualmente não mantém contato com a participante.

Sobre a vida após o reality, o professor contou que lidar com comentários sobre sua vida pessoal nem sempre foi fácil, mas que se sentiu acolhido. Além do apoio de parte do público, familiares e amigos estiveram ao seu lado, fazendo grande diferença. Ele destacou que sua realidade financeira ainda não mudou, mas que está satisfeito com o reconhecimento e com os novos laços que construiu.

Por outro lado:

Lucielma Cardeal se defendeu das acusações de perseguição, classificando-as como um absurdo. Segundo ela, dentro do programa havia uma equipe competente que jamais permitiria esse tipo de situação. Fora das câmeras, no entanto, ela admite ter procurado o ex-noivo para conversar: “Se ele tivesse lido a carta, acredito que teria entendido minhas emoções e razões e, com certeza, até me pediria desculpas”, declarou.

A participante também contou que chegou a se encontrar pessoalmente com Mário, mas que, depois de ser bloqueada por ele, passou a tentar contato por números diferentes e até o procurou na academia, já fechada. “Não é vergonhoso para mim assumir”, afirmou.

Mesmo assim, Lucielma afirma estar surpresa com as acusações, incluindo as de outra participante, Luciana Guimarães, que também disse se sentir perseguida e anunciou que abriria um boletim de ocorrência contra ela em uma live. Lucielma afirmou não ter entendido a mudança de comportamento da colega e disse que gostaria de resolver essas questões, já que recebeu muito hate: “Isso foi totalmente desnecessário”.

Por fim, Lucielma afirmou que sua vida mudou em todos os aspectos e disse não se arrepender da decisão: “Entrei nesse reality com o objetivo de encontrar um amor para a vida inteira e, como não deu certo, continuo na busca por um amor verdadeiro”, declarou. Ela aproveitou para se dirigir a Mário Roberto e à família: “Peço desculpas se magoei alguém, mas precisei me escolher”.

Um terceiro olhar:

Maria Luiza Bruffato não saiu do programa casada, mas se tornou a “comentarista” do reality. Nada mais justo, portanto, do que ouvir uma terceira opinião. Ao portal LeoDias, a empresária afirmou que houve um afastamento natural de Lucielma e de outra participante, Silvia, em relação às demais integrantes após um conflito na fase das cabines.

“Dentro do lounge, as conexões envolvendo Lucielma eram mais tensas. Como ela mesma se intitula ‘risca-faca’, evitávamos conflitos para poder curtir o momento”, explicou Maria Luiza.

Sobre o conflito envolvendo Mário Roberto, a empresária disse que ele já demonstrava dificuldades com as investidas de Lucielma por telefone, na academia e através de amigos e familiares. “O assédio ia cercando”, comentou. Segundo ela, a decisão de não registrar um boletim de ocorrência foi de Mário: “Mas eu efetivamente não sei o lado da Lucielma, porque, após sair do programa, não mantive mais contato com ela”.

Quando questionada se já havia recebido contatos insistentes por parte de Lucielma, Maria Luiza respondeu: “Eu não, mas várias participantes, sim”.