Ludmilla celebra apresentação de Brunna na Grande Rio: “Carinho enorme com minha família”

Ludmilla prestigiou a apresentação da esposa, Brunna Gonçalves, como musa da escola de samba Grande Rio, nesta terça-feira (07/10). Em entrevista ao portal LeoDias, representado pela repórter Monique Arruda, a cantora afirmou que sempre que puder vai acompanhar de perto a jornada da dançarina na agremiação de Duque de Caxias.

“Finalmente consegui trazer Brunna pra Caxias, esse lugar de onde eu tenho tanto orgulho, de onde sai e de onde saíram minhas primeiras músicas. Maravilhoso poder trazer minha família, apresentar ela e logo mais trazer também minha filha”, disse Lud.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Ludmilla e Brunna Reprodução/ Agnews Fotos: Webert Belicio Ludmilla e Brunna Gonçalves – Foto: Reprodução/Instagram Reprodução Brunna Gonçalves celebra a família que está construindo com Ludmilla Foto/Instagram Ludmilla e Brunna Reprodução/ Agnews Fotos: Webert Belicio Voltar

Próximo

A artista contou que pretende apresentar o mundo do samba para a herdeira, Zuri. “A gente tem que dar o tempo dela. Como ela é muito bebezinha, tem que esperar o tempo certo para trazer. Mas estou ansiosa para viver tudo com ela”, declarou.

“Eu sempre falo pra Brunna: quero ensinar a Zuri a nadar, a ser sapeca, a fazer pegadinha com os outros, trazer para escola de samba de uma mamãe, ouvir as músicas novas da outra mamãe e quero fazer tudo com ela”, acrescentou Ludmilla.

A artista pontuou que a pequena já demonstra ser fã de arte: “Inclusive, minha música Cam Girl é uma das favoritas dela. Eu coloco e ela toda se sassarica. Vamos acompanhar para ver [se vai ser mais uma artista na família]. Mas se vier, a gente vai amar também”, garantiu.

Ludmilla ainda frisou que está feliz com o apoio que Brunna recebeu na Grande Rio. “Estou muito feliz com a recepção da galera de Caxias. Os presidentes, a diretoria, todos. Um carinho enorme com a minha família. Ela está linda e muito feliz também.”

A cantora também afirmou que irá acompanhar a mulher sempre que conseguir: “Eu amo assistir, mas estar dentro e participar exige muita dedicação. Eu já estou muito focada nas minhas coisas, que exigem muito de mim. Então eu não posso me comprometer com alguma coisa que não vou conseguir fazer. Mas o dia que eu puder estar com ela, eu vou estar acompanhando, porque eu amo ver a Brunna dança. E essa é a única oportunidade que eu tenho, já que ela não dança mais no meu ballet”, concluiu.