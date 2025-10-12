ludmilla-celebra-compra-de-time-em-evento-da-kings-league:-“uma-das-coisas-mais-loucas”

Ludmilla marcou presença na cerimônia de anúncio das novidades para a próxima temporada da Kings League, neste sábado (11/10), realizada em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro e conversou com o portal LeoDias. A cantora, que entrou para o mundo do esporte ao se tornar presidente do F.C. Real Elite – um dos times da liga de futebol —, celebrou a nova fase em sua carreira.
“Uma das coisas mais loucas que eu já fiz na minha carreira. Mas eu sou uma grande mistura dos meus sonhos e desde pequena eu sempre joguei futebol, sempre tive esse contato”, explicou Ludmilla.
A cantora ressaltou a grandiosidade da Kings League. “Poder ser dona de um time de futebol é maravilhoso, ainda mais em uma liga cheia de craques que eu cresci acompanhando e assistindo na televisão: Kaká, Piqué e Neymar – que hoje em dia é meu amigo —.”
“Para mim é uma maravilha estar participando, estou muito feliz. Acompanhem, o Real Elite vem com tudo esse ano. Torçam muito pelo meu time”, acrescentou Ludmilla.
A artista ainda destacou a cobertura do portal Leodias no evento esportivo: “Quem diria Lud e LeoDias no esporte. LeoDias é agro, é tech, é pop, tudo”, brincou ela.