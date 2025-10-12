12/10/2025
Universo POP
Diane Keaton morre aos 79 anos, diz revista
Cantor argentino é assassinado a tiros após ensaio de reality no México
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas

Ludmilla e Brunna comemoram 1º Dia das Crianças com Zuri: “Mágico”

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
ludmilla-e-brunna-comemoram-1o-dia-das-criancas-com-zuri:-“magico”

Alerta fofura! Ludmilla encantou os seguidores ao compartilhar registros inéditos ao lado da filha, Zuri e a esposa, Brunna Gonçalves, neste domingo (12/10). Em uma publicação nas redes sociais, a cantora celebrou o primeiro Dia das Crianças ao lado da herdeira e afirmou que seu mundo foi transformado com a chegada da pequena.

“O mundo ficou muito mais mágico desde que você chegou filha. Feliz dia das crianças, minha pequena Zuri”, escreveu Ludmilla na legenda do registro em que a bebê aparece sorridente no colo de Brunna.

Veja as fotos

Reprodução/Instagram @ludmilla
Ludmilla e Brunna comemoram 1º Dia das Crianças com ZuriReprodução/Instagram @ludmilla
Reprodução/Instagram
Ludmilla e ZuriReprodução/Instagram
Reprodução: Instagram @ludmilla
Ludmilla posta fotos inéditas com Zuri e Brunna GonçalvesReprodução: Instagram @ludmilla
Reprodução/@ludmilla
Reprodução/@ludmilla
Reprodução/Instagram @ludmilla
Ludmilla e Brunna comemoram 1º Dia das Crianças com ZuriReprodução/Instagram @ludmilla

Leia Também

Nos comentários do post, amigos famosos da artista se derreteram pelas imagens. “Socorrooo! Amorzão da titia”, escreveu Ivete Sangalo. Jojo Todynho, Léo Santana, Lauana Prado e Eliana adicionaram carinas apaixonadas e corações ao post.

Zuri nasceu em maio deste ano em Miami, nos Estados Unidos. “Hoje a gente multiplicou o amor. Sinto que nunca fomos tão abençoadas por Deus como agora. Bem-vinda ao nosso paraíso, Zuri. Aqui, nós 3 seremos as mulheres mais felizes do mundo!”, escreveram as mamães na época.

Brunna e Ludmilla estão em um relacionamento desde 2018. Em 2019, elas oficializaram a união e em novembro do ano passado contaram publicamente que a família iria aumentar durante um show, em São Paulo.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost