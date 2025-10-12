Ludmilla e Brunna comemoram 1º Dia das Crianças com Zuri: “Mágico”

Alerta fofura! Ludmilla encantou os seguidores ao compartilhar registros inéditos ao lado da filha, Zuri e a esposa, Brunna Gonçalves, neste domingo (12/10). Em uma publicação nas redes sociais, a cantora celebrou o primeiro Dia das Crianças ao lado da herdeira e afirmou que seu mundo foi transformado com a chegada da pequena.
“O mundo ficou muito mais mágico desde que você chegou filha. Feliz dia das crianças, minha pequena Zuri”, escreveu Ludmilla na legenda do registro em que a bebê aparece sorridente no colo de Brunna.
Veja as fotos
Nos comentários do post, amigos famosos da artista se derreteram pelas imagens. “Socorrooo! Amorzão da titia”, escreveu Ivete Sangalo. Jojo Todynho, Léo Santana, Lauana Prado e Eliana adicionaram carinas apaixonadas e corações ao post.
Zuri nasceu em maio deste ano em Miami, nos Estados Unidos. “Hoje a gente multiplicou o amor. Sinto que nunca fomos tão abençoadas por Deus como agora. Bem-vinda ao nosso paraíso, Zuri. Aqui, nós 3 seremos as mulheres mais felizes do mundo!”, escreveram as mamães na época.
Brunna e Ludmilla estão em um relacionamento desde 2018. Em 2019, elas oficializaram a união e em novembro do ano passado contaram publicamente que a família iria aumentar durante um show, em São Paulo.