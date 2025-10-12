Ludmilla e Brunna comemoram 1º Dia das Crianças com Zuri: “Mágico”

Alerta fofura! Ludmilla encantou os seguidores ao compartilhar registros inéditos ao lado da filha, Zuri e a esposa, Brunna Gonçalves, neste domingo (12/10). Em uma publicação nas redes sociais, a cantora celebrou o primeiro Dia das Crianças ao lado da herdeira e afirmou que seu mundo foi transformado com a chegada da pequena.

“O mundo ficou muito mais mágico desde que você chegou filha. Feliz dia das crianças, minha pequena Zuri”, escreveu Ludmilla na legenda do registro em que a bebê aparece sorridente no colo de Brunna.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Ludmilla e Brunna comemoram 1º Dia das Crianças com Zuri Reprodução/Instagram @ludmilla Ludmilla e Zuri Reprodução/Instagram Ludmilla posta fotos inéditas com Zuri e Brunna Gonçalves Reprodução: Instagram @ludmilla Reprodução/@ludmilla Ludmilla e Brunna comemoram 1º Dia das Crianças com Zuri Reprodução/Instagram @ludmilla Voltar

Próximo

Nos comentários do post, amigos famosos da artista se derreteram pelas imagens. “Socorrooo! Amorzão da titia”, escreveu Ivete Sangalo. Jojo Todynho, Léo Santana, Lauana Prado e Eliana adicionaram carinas apaixonadas e corações ao post.

Zuri nasceu em maio deste ano em Miami, nos Estados Unidos. “Hoje a gente multiplicou o amor. Sinto que nunca fomos tão abençoadas por Deus como agora. Bem-vinda ao nosso paraíso, Zuri. Aqui, nós 3 seremos as mulheres mais felizes do mundo!”, escreveram as mamães na época.

Brunna e Ludmilla estão em um relacionamento desde 2018. Em 2019, elas oficializaram a união e em novembro do ano passado contaram publicamente que a família iria aumentar durante um show, em São Paulo.