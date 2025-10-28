28/10/2025
Universo POP
Assinada por Rafael Costa e com curadoria de Ana Carolina Zannin, a vitrine Identidade e Origem está à mostra
Mulher flagra marido em chá revelação da amante e destrói a festa com pedaço de pau
‘Só se fala nisso aqui na obra’: pedreiros comemoram pedido de namoro entre Vini Jr. e Virgínia
Virginia Fonseca se torna um dos nomes mais buscados do mundo após assumir namoro com Vini Jr.
Quem é Dan Reynolds, vocalista do Imagine Dragons e pivô da suposta traição de Wanessa Camargo
Sony chama Leonardo de “mentiroso e maquiavélico” em defesa judicial após ser processada
Morre Ben Bader, influenciador financeiro do TikTok, aos 25 anos
Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. fazem primeira aparição pública após assumirem namoro
Quadro de Oruam é encontrado em mansão de traficante preso em megaoperação; veja vídeo
Com direito a balões e rosas, Vini Jr pede Virgínia em namoro e os dois assumem romance

Ludmilla faz apelo após megaoperação no Rio: “Não é momento de sair de casa”

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
ludmilla-faz-apelo-apos-megaoperacao-no-rio:-“nao-e-momento-de-sair-de-casa”

A cantora Ludmilla se manifestou, no fim da tarde desta terça-feira (28/10), nas redes sociais, sobre a megaoperação da Polícia Militar contra o Comando Vermelho, que tumultua o Rio de Janeiro e já é considerada a mais letal dos últimos anos. A artista fez um apelo aos fãs para que permaneçam em casa por segurança.

“Galera do Rio de Janeiro! Se protejam, fiquem em lugar seguro. Não é momento de sair de casa. Se você, por algum motivo, teve ou tem que sair por causa do trabalho, tenha cautela e se mantenha informado através dos canais oficiais. Se cuidem, amo vocês”, escreve Ludmilla, nos stories do Instagram.

Veja as fotos

Reprodução/Instagram/@ludmilla
Ludmilla se manifesta sobre megaoperação da PM no RioReprodução/Instagram/@ludmilla
Reprodução/Instagram/@ludmilla
Ludmilla se manifesta sobre megaoperação da PM no RioReprodução/Instagram/@ludmilla
Reprodução: Rolling Stone US
Ludmilla é apontada como um dos destaques da música latina globalReprodução: Rolling Stone US
Divulgação
Ludmilla faz show surpresa a bordo de aviãoDivulgação
Crédito: @lyzaoliv
Cantora LudmillaCrédito: @lyzaoliv

Leia Também

A cantora não foi a única famosa a comentar a situação. Lore Improta, musa da escola de samba Viradouro, que havia desembarcado no Rio nesta terça-feira para um ensaio de quadra da agremiação, em Niterói, também relatou preocupação e avisou que decidiu voltar para Salvador.

“Assim que a gente pousou, começamos a receber muitas mensagens sobre o que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro. Está uma situação bem violenta, infelizmente, com operações policiais”, disse a dançarina, que está grávida do segundo filho, fruto do casamento com o cantor Léo Santana.

A megaoperação da Polícia Militar tem como alvo integrantes do Comando Vermelho e ocorre simultaneamente nos complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte do Rio. Até o momento, o balanço oficial aponta 64 mortos e 81 presos.

Devido ao avanço das ações policiais, a Prefeitura do Rio recomendou que os moradores evitem deslocamentos, o que levou ao cancelamento de atividades em várias regiões, incluindo ensaios de escolas de samba. Há também interdições em vias das zonas Norte, Oeste e Sudoeste da capital, que segue em estágio 2 de alerta por conta do risco de ocorrências de alto impacto.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost