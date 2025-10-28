Ludmilla faz apelo após megaoperação no Rio: “Não é momento de sair de casa”

A cantora Ludmilla se manifestou, no fim da tarde desta terça-feira (28/10), nas redes sociais, sobre a megaoperação da Polícia Militar contra o Comando Vermelho, que tumultua o Rio de Janeiro e já é considerada a mais letal dos últimos anos. A artista fez um apelo aos fãs para que permaneçam em casa por segurança.
“Galera do Rio de Janeiro! Se protejam, fiquem em lugar seguro. Não é momento de sair de casa. Se você, por algum motivo, teve ou tem que sair por causa do trabalho, tenha cautela e se mantenha informado através dos canais oficiais. Se cuidem, amo vocês”, escreve Ludmilla, nos stories do Instagram.
Veja as fotos
Leia Também
A cantora não foi a única famosa a comentar a situação. Lore Improta, musa da escola de samba Viradouro, que havia desembarcado no Rio nesta terça-feira para um ensaio de quadra da agremiação, em Niterói, também relatou preocupação e avisou que decidiu voltar para Salvador.
“Assim que a gente pousou, começamos a receber muitas mensagens sobre o que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro. Está uma situação bem violenta, infelizmente, com operações policiais”, disse a dançarina, que está grávida do segundo filho, fruto do casamento com o cantor Léo Santana.
A megaoperação da Polícia Militar tem como alvo integrantes do Comando Vermelho e ocorre simultaneamente nos complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte do Rio. Até o momento, o balanço oficial aponta 64 mortos e 81 presos.
Devido ao avanço das ações policiais, a Prefeitura do Rio recomendou que os moradores evitem deslocamentos, o que levou ao cancelamento de atividades em várias regiões, incluindo ensaios de escolas de samba. Há também interdições em vias das zonas Norte, Oeste e Sudoeste da capital, que segue em estágio 2 de alerta por conta do risco de ocorrências de alto impacto.