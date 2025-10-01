ludmilla-rebate-fala-de-gabriel-david-sobre-suposto-pedido-para-“atacarem”-lancellotti

O clima esquentou no Carnaval do Rio! Desta vez, Ludmilla resolveu responder à declaração de Gabriel David, presidente da LIESA e marido de Giovanna Lancellotti, de que a cantora teria pedido para que “atacassem” a imagem da atriz após a confusão envolvendo a saída de Brunna Gonçalves da Beija-Flor de Nilópolis. Ambos os comentários foram feitos em uma publicação do portal LeoDias, nesta terça-feira (30/9). A esposa da dançarina chegou a questionar o empresário: “De onde ele tirou essa ideia?”.

“Ah, Gabriel, me poupe. De onde veio essa ideia? Eu não preciso pedir nada para ninguém, e, se tiver algo a dizer, eu falo diretamente. A Brunna apenas se defendeu das mentiras que estão sendo espalhadas sobre ela. Existem dois lados nessa história, duas versões, e vocês sabem muito bem como tudo aconteceu. Ninguém precisa aceitar mentiras, e quem fala também precisa estar pronto para ouvir. Eu não vivo de fofoca, vivo de música. Quem começou tudo isso, inclusive com pronunciamento sem pé nem cabeça, foram vocês. E, se falar mais, vai ouvir daqui também”, afirmou Ludmilla.

A resposta da cantora veio após Gabriel se pronunciar e acusar Ludmilla de tentar “atacar” a imagem de Giovanna, também em uma publicação sobre o assunto: “Sei que a Lud te pediu para bater na Giovanna para poder proteger a Brunna. Até agora, não entendi por que criar essa rivalidade que nunca existiu. A Beija-Flor nunca teve cargo de musa e nunca terá. As posições fixas serão eternamente daqueles que dedicam sua vida à escola (Selminha, Claudinho, Neguinho, Neide, Sônia Capeta, Raissa e tantos outros)”, escreveu o presidente da Liesa.

Entenda o caso:

Durante esta semana, Brunna Gonçalves anunciou que estaria deixando o posto de musa da Beija-Flor de Nilópolis, por opção da agremiação. Com a saída da bailarina, surgiram rumores de que Giovanna Lancellotti e Gabriel David teriam pedido para que a esposa de Ludmilla deixasse o cargo após a artista não ter respondido ao pedido do empresário para que se apresentasse no casamento dele com a atriz, que aconteceu em junho deste ano. Na mesma época, a filha de Brunna e Ludmilla, Zuri, teria apenas um mês de vida e, por isso, não teriam comparecido ao casamento.

Em entrevista ao portal LeoDias, o presidente da LIESA teria negado tal história e afirmou que “Lud é uma grande amiga, uma das melhores amigas que eu tenho, uma pessoa que sabe de tudo. Nunca teve isso de ligação [para cantar no casamento]. Muito pelo contrário. A Lud seria madrinha do nosso casamento, mas a Zuri veio e a data de planejamento delas não coincidiu, já que teriam a Zuri fora do país. Ela voltou falando que não daria para ir por conta disso”, além de ressaltar que não responde pela Beija-Flor.

Brunna, por sua vez, usou as redes sociais para rebater as falas do presidente da escola, Almir José. No vídeo, a bailarina inicia afirmando que não deseja criar polêmica, mas que se acha no direito de responder ao que foi dito sobre ela. Em seguida, coloca a entrevista de Almir e vai rebatendo os pontos em que discorda da fala do presidente, como o de que não era presente na quadra, e explicou que, desde o convite, recebeu as datas em que deveria estar e sempre cumpriu. Além de criticar a escolha de Lancellotti para a apresentação da escolha do samba-enredo para o Carnaval de 2026.