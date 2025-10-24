24/10/2025
“Lugar mágico”: Martinho da Vila fala sobre encanto dos palcos

Martinho da Vila é uma figura de múltiplas faces: compositor, cantor e escritor com mais de 20 livros lançados. Embora o encanto pela literatura seja grande, sua paixão pelos palcos continua sendo o motor de sua vida. O sambista, que se apresenta no Festival Estilo Brasil, no próximo dia 31 de outubro, define o palco como um “lugar mágico”, onde ele se “realiza”.

Para Martinho, o espetáculo ao vivo é onde “as pessoas me conhecem, conhecem mais minha obra”, sentindo que, mesmo quando está “meio devagar,” a “energia do povo e os aplausos logo me alegram, e eu fico ótimo”.

Essa troca emocional com a plateia é o que define a experiência Martinho da Vila. O artista compartilha a felicidade de observar as reações individuais de seu público. “Fico muito feliz quando canto e uma pessoa fica parada me olhando reflexivamente, outra chorando um pouquinho”, pontua, especialmente quando interpreta sambas profundos, como “Ex-amor”, um de seus grandes sucessos.

Por outro lado, ele se diverte ao ver “as que pulam de felicidade quando eu canto os sucessos. É ótimo”, demonstrando a força do samba em gerar tanto reflexão quanto alegria.

Aos 86 anos, a chama criativa de Martinho da Vila está “longe de acabar”. Conhecido por seu ritmo de trabalho constante, ele brinca com a ideia de parar, mas a inspiração sempre vence a promessa de descanso. “Às vezes, eu falo que vou parar, vou dar um tempo do trabalho, vou ficar só escrevendo, mas, aí, as ideias vêm e acabo executando”. Essa vitalidade o mantém ativo, transitando entre a música e os novos projetos literários, como sua autobiografia Martinho da vida.

A facilidade em “romper a palavra” que deu a si se manifesta na sua discografia recente. Em 2022, ele lançou Mistura homogênea, chegando a declarar que seria seu último disco, mas a promessa “não se realizou”. Essa dificuldade em se afastar da arte se estende até ao Carnaval, sua paixão desde 1965 com a Unidos de Vila Isabel:

“Eu digo que vou parar, digo que não vou mais desfilar em escola de samba, mas acabo rompendo a palavra que dei para mim mesmo”.

Será uma noite para celebrar o samba como patrimônio vivo e para reverenciar um artista que soube envelhecer com sabedoria e leveza. Martinho da Vila levará essa energia inesgotável e essa síntese de vida e arte ao Festival Estilo Brasil no dia 31 de outubro. O evento tem oferecimento do Banco do Brasil Estilo e patrocínio dos cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal. A realização é do Metrópoles, com produção da Oh! Artes.

