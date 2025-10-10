Luis Tchê celebra avanço do café acreano e diz que o Robusta Amazônico já conquista o mundo

O 3º Concurso de Qualidade do Café Robusta Amazônico do Acre, realizado nesta sexta-feira (10) no Afa Jardim, consolidou-se como um dos principais eventos de valorização da agricultura acreana. Promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Agricultura (Seagri), em parceria com o Sebrae, o concurso premia os melhores cafés produzidos no estado e celebra o crescimento da cadeia produtiva, que vem ganhando destaque dentro e fora do país.

O secretário de Estado de Agricultura, Luiz Tchê, destacou a importância do evento e o trabalho que vem sendo desenvolvido para fortalecer a cafeicultura no Acre. Ele relembrou que o concurso nasceu de uma iniciativa planejada pela secretaria, inspirada em experiências bem-sucedidas de outros estados.

“Nós já plantávamos café, mas queríamos divulgar o nosso produto. A ideia de realizar o concurso surgiu quando Rondônia já fazia o seu. Enviamos nossa equipe para lá, trouxemos o modelo e começamos. No primeiro ano, o café acreano foi avaliado no Espírito Santo; no segundo, em Rondônia; e agora, no terceiro, já está sendo provado aqui. Isso mostra nossa evolução e a força da nossa produção”, afirmou o secretário.

Luiz Tchê também enfatizou o papel da imprensa na divulgação do café acreano e celebrou o reconhecimento que o produto tem conquistado no Brasil e no exterior.

“Nosso café foi para a Feira Internacional do Café em Minas Gerais e chamou atenção pela qualidade. No ano passado, tivemos quatro mulheres produtoras entre as finalistas, e neste ano já repetimos esse número. O café do Acre é diferenciado — ele tem mais creme e o dobro de cafeína em relação ao arábica. Isso tem despertado interesse na Europa, nos Estados Unidos e até na China”, destacou.

Além da valorização simbólica, o concurso também oferece premiações expressivas. Segundo o secretário, nove produtores serão premiados, com uma premiação total superior a R$ 50 mil, além de uma “surpresa” para o top 10. Os 15 melhores colocados terão a oportunidade de representar o Acre na Semana Internacional do Café, em Belo Horizonte (MG), um dos maiores eventos do setor na América Latina.

“O mais importante é a visibilidade. Os nossos produtores vão estar diante de compradores do mundo inteiro, mostrando que o Acre produz um café de qualidade e com uma história linda, de preservação e trabalho. Nosso foco é agregar valor, capacitar desde a colheita até o curso de barista, fechando toda a cadeia produtiva”, completou Tchê.