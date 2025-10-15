Luísa Sonza aparece em fotos raras ao lado do namorado e se declara

Luísa Sonza usou as redes sociais, nesta quarta-feira (15/10), para divulgar algumas fotos raras ao lado do namorado, o médico português Luís Ribeirinho. Em um carrossel no Instagram, a cantora apareceu trocando beijos e carícias com o amado em uma praia paradisíaca nas Maldivas.

“Nosso amor é lindo, manso, seguro, é quase clichê”, escreveu ela na legenda da postagem.

Luísa Sonza e Luís Ribeirinho tonaram o namoro público em fevereiro deste ano. A artista tem mantido o relacionamento longe dos holofotes após o polêmico término com Chico Moedas. Na ocasião, o youtuber acabou exposto em rede nacional durante o Mais Você, da Globo. Chico foi acusado de trair a cantora.

O atual namorado da cantora é médico especializado em cirurgia plástica e, antes de cursar Medicina, trabalhou como modelo em Portugal, seu país natal.