Luísa Sonza aparece em fotos raras ao lado do namorado e se declara

Luísa Sonza usou as redes sociais, nesta quarta-feira (15/10), para divulgar algumas fotos raras ao lado do namorado, o médico português Luís Ribeirinho. Em um carrossel no Instagram, a cantora apareceu trocando beijos e carícias com o amado em uma praia paradisíaca nas Maldivas.
“Nosso amor é lindo, manso, seguro, é quase clichê”, escreveu ela na legenda da postagem.
Leia também
-
Whindersson é criticado por comentário sobre trajetória de Luísa Sonza
-
Whindersson Nunes lista o que fez por Luísa Sonza e é detonado na web
-
Danilo Gentili detona Luísa Sonza e dispara: “Só sabe mostrar o rabo”
-
Whindersson revela motivo de ter dado fim ao casamento com Luísa Sonza
Luísa Sonza e Luís Ribeirinho tonaram o namoro público em fevereiro deste ano. A artista tem mantido o relacionamento longe dos holofotes após o polêmico término com Chico Moedas. Na ocasião, o youtuber acabou exposto em rede nacional durante o Mais Você, da Globo. Chico foi acusado de trair a cantora.
6 imagensFechar modal.1 de 6
Luisa Sonza faz primeira aparição pública com o novo namorado em show
Reprodução/Instagram2 de 6
Luisa Sonza e Luis Ribeirinho desceram de mãos dada da van
Reprodução/Instagram3 de 6
Luísa Sonza
Instsagram/Reprodução4 de 6
Luisa Sonza
Reprodução5 de 6
Luísa Sonza em show no Funn Festival, em Brasília
KEBEC NOGUEIRA/METRÓPOLES @kebecfotografo6 de 6
Na primeira roupa da noite, Luísa Sonza apostou em um look all black, com blazer preto e sutiã à mostra
The Town/Divulgação
O atual namorado da cantora é médico especializado em cirurgia plástica e, antes de cursar Medicina, trabalhou como modelo em Portugal, seu país natal.
Ver essa foto no Instagram