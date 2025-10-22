luka-doncic-iguala-marca-de-kobe-bryant-em-estreia-da-nba

A temporada de 2025/26 da NBA começou nessa terça-feira (21/10) e uma marca histórica já foi atingida. Luka Doncic se tornou o terceiro jogador dos Los Angeles Lakers a ultrapassar os 40 pontos em uma partida de estreia do torneio. Somente Kobe Bryant e Elgin Baylor haviam conquistado este feito.

Apesar da atuação do jogador esloveno, com um duplo-duplo, não foi possível evitar a derrota dos Lakers por 119 x 109 para os Golden State Warriors. Na partida, Doncic conquistou 43 pontos, 12 rebotes e nove assistências.

No entanto, ele permanece atrás dos outros dois ex-jogadores, como maior cestinha no primeiro jogo do ano pelo time de Los Angeles. Elgin Baylor lidera a lista com incriveis 52 pontos, conquistados no início da temporada 1959/60.

Por três pontos Doncic não superou Kobe Bryant. O dono da icônica camisa 24, fez 45 pontos, em outubro de 2007.