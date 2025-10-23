23/10/2025
Lukas Agustinho será atração principal da Marcha para Jesus 2025 em Cruzeiro do Sul

O cantor Lukas Agustinho será a grande atração da Marcha para Jesus 2025 em Cruzeiro do Sul, marcada para o dia 22 de novembro. A concentração terá início na Avenida Mâncio Lima, e o percurso seguirá até a Praça Orleir Cameli, onde o show começará às 20h30.

O show do cantor está previsto para começar às 20h30, encerrando a celebração com muita música e oração/Foto: Reprodução

O evento é promovido pela Associação dos Ministros do Evangelho do Acre (Ameacre), com apoio da Prefeitura de Cruzeiro do Sul e do Governo do Estado. Segundo o pastor Normando Júnior, os detalhes finais da Marcha serão definidos em um café da manhã com líderes das denominações evangélicas do município, que acontecerá no dia 1º de novembro.

“O início da Marcha será no final da Avenida Coronel Mâncio Lima, seguindo por toda a avenida, passando pelo centro da cidade próximo ao semáforo da ponte, até chegar ao coreto em frente à catedral, onde ocorrerá o show do Lukas Agustinho. Todos os detalhes da programação serão confirmados nesse encontro com os pastores”, explicou o pastor.

