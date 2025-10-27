Lula admite erro ao anunciar candidatura na Indonésia: “Não tenho voto lá”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta segunda-feira (27/11) que errou ao anunciar sua candidatura à Presidência nas eleições de 2026 durante sua viagem à Indonésia. O petista ressaltou que “não tem votos lá”.

“Na verdade, eu não deveria ter falado na Indonésia. Eu tenho que falar no Brasil. Foi um lapso da minha parte, eu não tenho voto lá. Foi um erro”, disse a jornalistas na Malásia. O presidente está no país para participar da 47ª Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean).

Lula anunciou sua candidatura pela primeira vez em Jacarta, na última quinta-feira (23/11). “Meu mandato termina no final de 2026, mas nós estamos preparados para disputar outras eleições”, disse na ocasião. Antes disso, o presidente vinha condicionando sua participação no pleito à sua saúde. Lula completa 80 anos nesta segunda-feira (27/11).