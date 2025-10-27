27/10/2025
Universo POP
Morre Björn Andrésen, o ator sueco conhecido como “o garoto mais bonito do mundo”
Patrícia Poeta mostra filho no hospital durante tratamento e emociona seguidores
MPGO pede multa de R$ 100 mil por postagens promocionais de Virgínia Fonseca
Em Portugal, Ana Castela fala de saudades e recebe recado romântico de Zé Felipe
“Ken Humano” se despede do personagem e inicia nova fase como frentista
Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. são flagrados juntos pela primeira vez em Madri
Sexóloga revela os sinais de que você pode ser “viciado” em trair
“Coagida”, diz advogado sobre denúncia de Marcela Tomaszewski contra Dado Dolabella
Passa ou Repassa: pergunta sobre água deixa participantes sem resposta
Horóscopo do dia: descubra o que os astros revelam para esta segunda-feira

Lula admite erro ao anunciar candidatura na Indonésia: “Não tenho voto lá”

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
lula-admite-erro-ao-anunciar-candidatura-na-indonesia:-“nao-tenho-voto-la”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta segunda-feira (27/11) que errou ao anunciar sua candidatura à Presidência nas eleições de 2026 durante sua viagem à Indonésia. O petista ressaltou que “não tem votos lá”.

“Na verdade, eu não deveria ter falado na Indonésia. Eu tenho que falar no Brasil. Foi um lapso da minha parte, eu não tenho voto lá. Foi um erro”, disse a jornalistas na Malásia. O presidente está no país para participar da 47ª Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean).

Veja as fotos

Reprodução: YouTube/CanalGov
Luiz Inácio Lula da Silva em entrevista coletiva com a imprensa na IndonésiaReprodução: YouTube/CanalGov
Reprodução: YouTube/CanalGov
Lula durante cerimônia de entrega de Cartas Credenciais falou sobre relações na América Latina e zona de pazReprodução: YouTube/CanalGov
Reprodução: YouTube/CanalGov
Lula falou sobre Carla Zambelli (PL/SP)Reprodução: YouTube/CanalGov
Reprodução: YouTube/Canal Gov
Lula falou sobre as recentes negociações com Trump durante telefonema e brincou com fala do presidente americanoReprodução: YouTube/Canal Gov

Leia Também

Lula anunciou sua candidatura pela primeira vez em Jacarta, na última quinta-feira (23/11). “Meu mandato termina no final de 2026, mas nós estamos preparados para disputar outras eleições”, disse na ocasião. Antes disso, o presidente vinha condicionando sua participação no pleito à sua saúde. Lula completa 80 anos nesta segunda-feira (27/11).

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost