20/10/2025
Universo POP
Assassino de John Lennon revela verdadeira motivação do crime após 45 anos
Participante é expulsa de reality após agredir colega durante discussão ao vivo
Participante da Fazenda chama atenção ao aparecer com volume no short; VEJA VÍDEO
Confusão em reality show: participante perde o controle e agride colega
Virginia Fonseca volta ao loiro e exibe novo visual iluminado após meses com fios acobreados
Isabella Arantes: conheça a bailarina grávida do primeiro filho de Gabriel Medina
Mumuzinho surpreende faxineira durante show no Rio: “Você não vai trabalhar mais hoje”
Quem é o marido de Michelle Barros, acusada de traição em A Fazenda 17
Mãe de Virgínia reage a Zé Felipe encantado por Ana Castela e apaga curtida após repercussão
Por que Gaby Spanic teria armado a própria expulsão de A Fazenda 17

Lula alerta que interferências externas podem agravar tensões na América Latina

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
lula-alerta-que-interferencias-externas-podem-agravar-tensoes-na-america-latina

Durante cerimônia no Itamaraty, nesta segunda-feira (20/10), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez um apelo pela preservação da América Latina e do Caribe como territórios livres de conflitos. Ele criticou ações intervencionistas de potências estrangeiras e afirmou que esse tipo de atitude costuma “causar danos maiores do que o que se pretende evitar”.

O evento marcou a entrega das credenciais de 28 novos embaixadores ao governo brasileiro e ocorreu em meio a um cenário de tensão diplomática, especialmente após o reforço da presença militar dos Estados Unidos no Caribe, próximo à Venezuela, sob o argumento de combater o tráfico de drogas.

Veja as fotos

Foto: Agência Gov
Lula ao telefoneFoto: Agência Gov
Reprodução: YouTube
Presidente Lula na ONU em 2025Reprodução: YouTube
Reprodução: Internet
Nicolás MaduroReprodução: Internet
Reprodução: X/DEAHQ
Publicação do DEA HQReprodução: X/DEAHQ
Reprodução: CNN Brasil
Donald TrumpReprodução: CNN Brasil

Leia Também

Lula ressaltou que a estabilidade regional depende da autonomia dos povos latino-americanos e da cooperação entre as nações vizinhas. “Na América Latina e Caribe também vivemos um momento de crescente polarização e instabilidade. Manter a região como zona de paz é nossa prioridade. Somos um continente livre de armas de destruição e massa, sem conflitos étnicos ou religiosos”, afirmou.

O presidente também reiterou que o multilateralismo, sistema que privilegia a tomada de decisões em conjunto por vários países, deve ser fortalecido. Para ele, essa é a única forma de enfrentar os desafios do mundo: “O que nós queremos é mostrar ao mundo que nós precisamos fortalecer o multilateralismo e o multilateralismo é baseado na boa relação cordial, comercial, econômica e, sobretudo, uma relação pacífica, sem ódio, sem negacionismo e sem ferir o princípio básico da democracia e dos direitos humanos”.

A fala de Lula ocorre no momento em que o governo norte-americano, liderado por Donald Trump, amplia suas operações navais na região, provocando reações de líderes como Nicolás Maduro, da Venezuela, e Gustavo Petro, da Colômbia. Maduro chegou a acusar Washington de planejar uma ofensiva para derrubar seu regime.

De acordo com o Planalto, o Brasil acompanha de perto a escalada das tensões e mantém diálogo tanto com Washington quanto com Caracas, buscando evitar uma crise militar.

Além do tema latino-americano, Lula destacou o papel internacional do Brasil em fóruns multilaterais e lembrou que o país sediará, em novembro, a COP30 e a Cúpula do Mercosul.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost