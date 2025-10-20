20/10/2025
Universo POP
João Augusto Liberato, filho de Gugu, é o novo apresentador da Record
Influenciadora morre aos 29 anos após complicação rara de parto em casa
Assassino de John Lennon revela verdadeira motivação do crime após 45 anos
Participante é expulsa de reality após agredir colega durante discussão ao vivo
Participante da Fazenda chama atenção ao aparecer com volume no short; VEJA VÍDEO
Confusão em reality show: participante perde o controle e agride colega
Virginia Fonseca volta ao loiro e exibe novo visual iluminado após meses com fios acobreados
Isabella Arantes: conheça a bailarina grávida do primeiro filho de Gabriel Medina
Mumuzinho surpreende faxineira durante show no Rio: “Você não vai trabalhar mais hoje”
Quem é o marido de Michelle Barros, acusada de traição em A Fazenda 17

Lula anuncia Guilherme Boulos como novo ministro da Secretaria-Geral

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
lula-anuncia-guilherme-boulos-como-novo-ministro-da-secretaria-geral

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou, nesta segunda-feira (20/10), a nomeação do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) como novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, pasta responsável pela articulação do governo com os movimentos sociais. Ele entra no lugar de Márcio Macêdo (PT-SE), que vinha ocupando a pasta desde o início do mandato.

A decisão foi comunicada durante uma reunião no Palácio do Planalto, que durou cerca de uma hora e meia. Estiveram presentes, além de Lula e Boulos, os ministros Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais), Rui Costa (Casa Civil) e Sidônio Palmeira (Secom). Uma transição técnica deve ocorrer nos próximos dias entre as equipes de Macêdo, que deixa o cargo, e o novo ministro.

Veja as fotos

Foto: Ricardo Stuckert
Na Câmara dos Deputados, um dos representantes do PSOL é Guilherme BoulosFoto: Ricardo Stuckert
Foto: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Deputado federal Guilherme Boulos (PSOL/SP)Foto: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Reprodução: Redes Sociais
Guilherme BoulosReprodução: Redes Sociais
Foto: Guilherme Santos/Sul21
Guilherme BoulosFoto: Guilherme Santos/Sul21
Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados
Guilherme BoulosFoto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

Leia Também

Após o anúncio, o presidente publicou uma foto ao lado de Boulos e Macêdo nas redes sociais, oficializando a mudança no ministério.

A escolha do líder do PSOL tem como objetivo estreitar o diálogo do governo com os movimentos sociais, uma das principais frentes de apoio de Lula, e também reforçar a base política de olho na eleição presidencial de 2026. Boulos é uma das figuras mais conhecidas do campo progressista e construiu sua trajetória como uma das lideranças do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST).

Segundo uma fonte próxima ao presidente, ouvida pelo G1, a permanência de Boulos no cargo deve se estender até o final do mandato. Isso significa que o novo ministro não deverá disputar as eleições de 2026, já que, pela legislação eleitoral, ministros que pretendem concorrer a cargos públicos precisam deixar o governo até março daquele ano.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost