Lula anunciará Boulos como ministro nas próximas horas

20/10/2025
O presidente Lula avisou auxiliares que anunciará Guilherme Boulos (PSol) como novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência nas próximas horas.

A expectativa no governo é de que o anúncio da nomeação de Boulos como ministro ocorra até a terça-feira (21/10), antes de Lula viajar para Ásia.

Lula bateu o martelo sobre Boulos há semanas, mas não anunciou porque ainda estava definindo o destino do atual ministro da pasta, Márcio Macêdo.

A expectativa é que Macêdo seja realocado para outro cargo no governo ou dentro do PT, onde o ainda ministro já ocupou a função de tesoureiro.

Com assento no Planalto, a Secretaria-Geral cuida não só da burocracia da Presidência como também da relação com os movimentos sociais.

